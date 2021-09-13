Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak. Beşiktaş, ilk hafta maçında çarşamba günü sahasında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak ilk hafta maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek. "Devler Ligi"nde yarın ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak. C Grubu'nda yer alan Beşiktaş , ilk hafta mücadelesinde çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere) (Exxen)
19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya) (Exxen)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz) (Exxen)
22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya (Exxen)
22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya) (Exxen)
22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya) (Exxen)
22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya) (Exxen)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya) (Exxen)
15 Eylül Çarşamba:
19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)
19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)
22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)
22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)
22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)
AA