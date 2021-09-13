Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek. "Devler Ligi"nde yarın ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak. C Grubu'nda yer alan Beşiktaş , ilk hafta mücadelesinde çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere) (Exxen)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya) (Exxen)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz) (Exxen)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya (Exxen)

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya) (Exxen)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya) (Exxen)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya) (Exxen)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya) (Exxen)

15 Eylül Çarşamba:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)

AA