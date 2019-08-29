Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura zamanı. Galatasaray’ın da yer alacağı Devler Ligi kura çekimi bugün TSİ 19.00’da, Monaco’da gerçekleştirilecek. Dev turnuvada bu sezon Türkiye’yi geçtiğimiz yıl olduğu gibi ligi şampiyon olarak tamamlayan Sarı- Kırmızılılar temsil edecek. Aslan, kuralarda 4. torbada yer alacak. Organizasyonda 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Bu sezon İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya’dan 4’er takım Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

Devler Ligi kura çekimi bugün TSİ 19.00’da, Monaco’da gerçekleştirilecek. Dev organizasyon beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

Final İstanbul’da

Grup maçları 17-18 Eylül’de başlayacak ve 10-11 Aralık’ta oynanacak son karşılaşmalarla tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi’nde final 30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yapılacak. Öte yandan kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk’in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak. Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da yarın açıklananlar arasında yerini alacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri



