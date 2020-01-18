Real Madrid - Sevilla (canlı izle)

İspanya La Liga'da 20. hafta maçında Real Madrid ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Barcelona ile birlikte zirve mücadelesi veren Zinedine Zidane'ın öğrencileri Sevilla'yı yenerek kayıp yaşamak istemiyor. 35. puanla 4. sırada bulunan Sevilla ise Real Madrid karşısında galibiyet arıyor...

Real Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele saat 18:00'de başladı. Mücadele SPOR SMART ve fanatik.com.tr'den canlı izlenebiliyor.





Real Madrid - Sevilla 11'ler...

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Militao, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vazquez, Rodrygo, Jovic.

Sevilla: Vaclík, Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Fernando, Gudelj, Banega, Munir, Vázquez, De Jong.