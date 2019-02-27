İngiltere Premier Lig'de 3. sırada bulunan Tottenham Hotspur, geçen hafta kendinden üst sıralarda yer alan Liverpool ve Manchester City'le arasındaki puan farkını azaltmak adına önemli bir fırsat elde etmişti. Ancak Londra ekibi, küme düşmeme mücadelesi veren Burnley'e deplasmanda 2-1 yenilince, altın tepsideki fırsatı elinin tersiyle itmiş oldu.

Takımın Arjantinli menajeri Maurico Pochettino, yaşanan puan kaybıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eğer yarışmacı bir takım olmak istiyorsak Burnley maçını kazanmamız gerekirdi. Burnley'den daha iyi bir görüntü sergileyemediğimiz, Premier Lig şampiyonluğu için uğraşırken, daha fazla enerji orta koyamadığımız için büyük hayal kırıklığına uğradım. Eğer daha fazla istek ve enerji ortaya koymazsak, şu an bulunduğumuz yerden daha iyisini hak etmeyiz. Takımın bu mentalitesini değiştirmenin 5 yıllık değil, 10 yıllık bir çaba gerektireceğinden endişeleniyorum."

Batuhan Özdemir