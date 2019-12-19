Plank Hakkında

Vücut ağırlığı kullanılarak yapılan Plank, güç kazanmak adına halter ya da dumbell gibi başka ağırlıkların yerine vücut ağırlığı kullanılmaktadır. Plank hareketinde, birkaç dakika boyunca, yana veya yere doğru bakarken ön kollar ve vücut ayakları üzerinde tutulmaktadır. Ekipman gerektirmeyen bu egzersiz, statik egzersizdir.

Plank Egzersizinin Yararları

Sürekli plank egzersizi yapmak, pek çok değişik konularda yararlar sağlar. Plank faydaları; ruh halinin iyileşmesinden, düz karna sahip olmasına dek, bu egzersiz duruş düzelten faydalara sahiptir. bu egzersizin statik egzersiz olmanın ötesinde bir hareket olduğu söylenebilir. Plank, squat ve lunge hareketi gibi pek çok kası aynı anda çalıştıran hareketlerden birisidir. Plank egzersizlerinin faydaları aşağıdaki gibidir;

- Göbek yağlarını azaltmaktadır. Göbek yağı, pek çok kişinin ehil olduğu kötü yaşam şeklinin alışkanlıklarına karşılık olarak alınan bir durumdur. Alınan bu çok kiloları kaybetmek için, plank yapmak önemlidir. Merkez kaslarını güçlendirerek ve büyüterek, çabucak kasları şekillendirmek mümkün olacaktır.

- Kişinin duruşunu düzeltir. Plank yapmak, merkez kaslarını ve alt sırtın kaslarını kuvvetlendirir. Bu sayede duruş pozisyonunu iyileştirir.

- Sırt ağrısının azalmasına yardımcı olur. Sırt ağrısı sebebi ile sıkıntılar yaşanıyorsa, plank hareketlerini yapmak, ağrılardan kurtulmak adına çözüm olabilir. Plank hareketleri hem merkez kaslarını hem de sırt kaslarını hedeflediğinden ötürü, bu yerleri güçlendirir. Bu sayede sırt ağrılarının azalmasına, tamamen yok olmasına destek olabilir.

- Plank hareketlerinin faydaları arasında ruh halinin iyi olmasına katkı sağladığı söylenebilir. Son şekilde, bir plank hareketinin düzgün biçimde yapılabilmesi, ruh halinin iyileştirmeye ve iyi hissettiren hormonların daha çok salgılanmasına destek olabilir.

- Canlılığı ve dayanıklılığı artırır. Birkaç dakika boyu, plank pozisyonunda durma ve zaman içerisinde aşamalı şekilde bu vaktin artması, dayanıklılık oluşturmaya katkı sağlar. Bu ise, yapılan başka egzersizlerin daha kolay biçimde tamamlanmasına yardımcı olur.

Plank'ta Doğru Durmak

Plank yapılırken, kişi vücudunu kıpırdatmadan sabit biçimde tutmaya dayanır. Plank'ın doğru şekilde yapılması çok önemlidir.

- Yüzükoyun yere yatılmalıdır,

- Dirsekler 90 derece olacak biçimde yerden destek alınmalıdır. Omuzlar aynı seviyede hizalanmalı,

- Baş ve topuklar eşit şekilde vücutla uyumlu olarak düz biçimde tutulmalıdır.

- Yalnızca dirseklerden ve ayakların parmak uçlarından yardım alınmalıdır.

- Plank pozisyonunda mühim olan noktalardan birisi de dirseklerin omuzların altında kalacak biçimde konumlanmasıdır.

Plank Ne İşe Yarıyor?

Plank yaparken, vücudun düz biçimde tutulmasından ötürü, kişi ister istemez karın kaslarını sıkar. Bundan dolayı da plank, karın kaslarını güçlendirmeyi isteyenlerin en çok kullandığı hareketlerden birisidir. Plank ile zayıflama bu şekilde mümkün olmaktadır.

Kalça ve diz arasında bulunan kasların çalışmasıyla plank sayesinde kalça kasları sıkılaşır, kalçaya form kazandırılır. Plank egzersizi aynı şekilde; boyun, omuz ve sırt kaslarını da çalıştırmaktadır. Boyun ve bel bölgesindeki ağrıları en az seviyeye indirger. Sırt kaslarının esnemesinden, daha basit bir biçimde ağırlık kaldırılabilir. Vücut içerisindeki bütün kasların çalıştırılmasından ötürü metabolizma hızlanır.

Dengeli ve güzel bir duruşa sahip olunur. Bu durum ise, bütün spor aktivitelerini daha kolay ve verimli biçimde yapabilmeyi sağlar. Vücut esnekliğinin artması da mümkündür. Bunun dışında kasların esnemesi sayesinde hayatta ki stres miktarı azalmaktadır.



