Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İspanya'da Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalan Manchester City, kendi evinde aldığı 1-0'lık skorla tur atlayan taraf oldu. Premier Lig ekibi yarı finalde Real Madrid'le eşleşti. Karşılaşma sonrasında City'nin hocası Pep Guardiola, açıklamalarda bulundu.

İşte Pep'in maç sonu açıklamaları:

Atletico Madrid oyuncularının son dakikalardaki tutumu hakkında söylenecek hiçbir şey yok. Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü yarı finalimiz. Bu, kulübümüz için inanılmaz bir başarı. Atletico ikinci yarıda bizden daha iyiydi ve gol yemediğimiz için şanslıyız. Biz o bölümde oynamayı unutmuş gibiydik. Yine de yarı finallerdeyiz ve bu hak edilmiş bir başarı. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin kralı! Elbette zor olacak. Atletico maçının ikinci yarısı gibi oynarsak hiç şansımız yok! Her maçta 4-5 gol atamayız, biz de insanız.