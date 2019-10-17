Panathinaikos - AX Armani Exchange Milan maç sonucu: 78-79

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı konuk etti.
Konuk ekip Milan, 8 saniye kala Moraschini'den gelen serbest atış isabetleriyle karşılaşmadan 79-78 galip ayrıldı.
Olimpia Milano, 3. maçında 2. galibiyetini alırken Panathinaikos ise 3. maçında 2. yenilgisini aldı.
Panathinaikos'ta Nick Calathes 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Jacob Wiley 17, Jimmer Fredette 9 sayı üretti.
AX Armani Exchange Olimpia Milan'da Vladimir Micov 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Luis Scola 17, Michael Roll 16 sayıyla oynadı.