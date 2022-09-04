(ÖZET) Manchester United-Arsenal maç sonucu: 3-1

İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Manchester United, taraftarı önünde lider Arsenal'i konuk etti. Old Trafford'a 5'te 5'le gelen ve kayıpsız yoluna devam eden Topçular'a bu sezon ilki Kırmızı Şeytanlar yaşattı. Ortada giden mücadelenin 35. dakikasında ManU'nun, Ajax'tan 95 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Antony perdeyi açtı, eşitliği bozdu.

Cevap gecikmedi

Golden sonra Arsenal'in baskıları ilk 45'te sonuç vermedi. Kırmızı-Beyazlılar aradığı golü 60'ta Bukayo Saka ile buldu, skor 1-1 oldu. United'dan bu gole cevap gecikmedi Marcus Rashford 66'da takımını 2-1 öne geçirdi. İngiliz yıldız 75'te bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 3-1.

Ronaldo son 32'de....

United'daki geleceği tartışılan Cristiano Ronaldo da 58. dakikada Antony'nin yerine oyuna dahil oldu.

Yenildi ama hâlâ lider

Bu sonuçla Arsenal bu sezon ilk kez kaybetti ve 15 puanda kaldı ancak liderliğini sürdürdü. Manchester United ise art arda 4. galibiyetini yaşadı, 2 mağlubiyetle girdiği sezonda toparlanma emareleri gösterdi.