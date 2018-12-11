Galatasaray'a kötü haber! Niasse Cardiff City'e gidiyor

Uzun süredir ismi Galatasaray için de adı geçen Oumar Niasse'ye Premier League'den bir talip çıktı. Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna katmayı hedefledği isimler arasında adı geçen Oumar Niasse'ye Cardiff City de talip oldu.

11 Aralık 2018, Salı 08:33 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'a kötü haber! Niasse Cardiff City'e gidiyor

Forvet transferi için adı zaman zaman Galatasaray ile de anılan Oumar Niasse'ye Premier League'den bir talip çıktı.

Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna katmayı hedefledği isimler arasında adı geçen Oumar Niasse'ye Cardiff City de talip oldu.

Everton'da fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen Niasse için, ligde kalma mücadelesi veren Cardiff City'nin devre arasında bir teklif yapması bekleniyor. Cardiff City'nin, Everton'a Niasse için kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

Oumar Niasse bu sezon Everton Menajeri Marco Silva tarafından fazla fırsat bulamadı. Senegalli oyuncu mavi-beyazlı ekibin formasıyla bu sezon sadece 6 resmi maçta görev alırken, gol sevinci yaşayamadı. (Akşam)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.