Basketbolda Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu THY Euroleague'de Final-Four heyecanı yaşancak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda son şampiyon Anadolu Efes'in yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ile Barcelona ve Yunanistan'dan Olimpiakos, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2021-2022 sezonunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek. Temsilcimiz Anadolu Efes ilk maçta Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Diğer karşılaşmada ise Real Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşacak.

Olympiakos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Stark Arena'nın 2018'in ardından ikinci kez ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'deki ilk maçta Anadolu Efes, TSİ 19.00'da Olimpiakos ile karşı karşıya gelecek. Günün ikinci mücadelesinde ise Barcelona ile Real Madrid, TSİ 22.00'de finale yükselebilmek için kozlarını paylaşacak. Olympiakos Anadolu Efes maçı, Türkiye'de şifresiz olarak beIN Sports HABER kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Organizasyonun ilk gününde rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek. Sahadan mağlup ayrılan ekipler ise üçüncülük müsabakasına çıkacak. Final ve üçüncülük maçları, 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. Dörtlü Final karşılaşmaları, beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

THY Euroleague Final-Four maç programı (TSİ) şöyle:

19 Mayıs

19.00 Olympiakos-Anadolu Efes

22.00 Barcelona-Real Madrid

21 Mayıs Cumartesi:

17.00 Üçüncülük müsabakası

20.00 Final maçı

Anadolu Efes ile Olimpiakos, 45. kez karşılaşacak

Dörtlü Final'in ilk maçında mücadele edecek Anadolu Efes ile Olimpiakos, Avrupa Ligi'nde 45. kez birbirlerine rakip olacak.

Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 44 müsabakada iki takım da 22'şer galibiyet elde etti. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Anadolu Efes 88-69 kazandı. İkinci devrede Yunanistan'da yapılan mücadeleden ise Olympiakos 87-85 galip ayrıldı. İki takım, Dörtlü Final organizasyonunda ilk kez karşı karşıya gelecek.