Barcelona galibiyetiyle dikkatleri üzerine çeken Cadiz, Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo'ya konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, La Liga keyfi sezon boyunca CANLI YAYINLARLA Misli.com'da!

Sezonun ilk 9 maçında sadece 1 galibiyet elde edebilen Celta Vigo, Oscar Garcia ile yollarını ayırdıktan sonra kendine geldi. Yerine gelen Eduardo Coudet'nin ilk lig maçı Sevilla yenilgisine sahne olmuştu ancak son 2 lig maçında önce Granada'yı ardından da Athletic Bilbao'yu devirmesini bildiler. Okay Yokuşlu cezasını tamamladı kadroya geri dönüyor, bu sefer de savunmadan Jeison Murillo cezalı. Murillo'nun yokluğunda stoper ikilisi "Araujo, Aidoo" şeklinde olacak. Son 4 maçı kaçıran Emre Mor'un durumu maç saati netlik kazanacak.

Cadiz ise 4 yılı aşkın bir süredir Alvaro Cervera ile yola devam ediyor. İki alt ligden aldığı takımı işleye işleye La Liga'ya kadar çıkartan İspanyol teknik adam, en üst seviyedeki ilk 8 maçında sadece 2 kere kaybetmişti fakat son 4 maçtan sadece 4 puan çıkartabildi. Yine de geçtiğimiz hafta Barcelona'yı devirmek fantastikti ve kenardan gelip galibiyet golünü atan Alvaro Negredo bu sefer ilk 11'de olacaktır. Savunmadan Marcos Mauro, orta sahadan Jose Mari sakat. Juan Cala ve Salvi Sanchez hafif sakatlıklarına rağmen deplasman kafilesinde yer aldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Celta Vigo'nun iç sahada oynadığı son 6 lig maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- Cadiz'in deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 5'i "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında Celta Vigo ev sahipliğinde oynanan son 4 resmi maçta Cadiz beraberlik bile alamadı! (4 Celta Vigo galibiyeti)

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