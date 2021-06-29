Milli yelkenci Ecem Güzel’in ilk olimpiyat heyecanı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da 23 Temmuz-8 Ağustos’ta düzenlenecek dünyanın en büyük spor organizasyonunda laser radial sınıfında yarışacak 26 yaşındaki milli sporcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ve 2020 Olimpiyat Oyunları öncesi son provasını iklim şartları Tokyo’ya daha uygun olduğu için Bodrum’da yapacağını belirten Ecem Güzel, "İlk olimpiyatım olacak. Pandemi şartları nedeniyle daha farklı bir olimpiyat olacak. İlk 10’da yapabileceğim bir dereceyi kendim için çok iyi görüyorum. Yelken çok değişken bir spor. Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yarışacağımız 5-6 günde istikrar oldukça önemli. Her gün, ilk yarışmış gibi yarışıp elimden gelenin en iyisini yaparsam istediğim yerde olabileceğimi düşünüyorum. Yarışacağım sınıfta benden farklı 44 tekne daha olacak. Bütün yeniliklere açık bir şekilde orada olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Yelkene Bodrum’da başladığını ve İstanbul’a geldiğinde en büyük hayalinin olimpiyat oyunlarına katılmak olduğunu vurgulayan Ecem, şu ifadeleri kullandı:

"Antrenörüm İsmail Uzunlar ile uzun yıllar süren çalışmalarımızın sonucunda bu noktaya geldik. Olimpiyat yolunda kulübüm Galatasaray ’ın desteği çok önemli. Bodrum’da maddi imkansızlıklar nedeniyle önümüze çok engel çıkıyordu. Yelken, pahalı bir spor. O zamanlar maddi durumumuz tekne almaya ya da senede 1-2 yelken açmaya müsait değildi. Maddi destek ve sponsorluk bulma konusunda sorunlar yaşadık. Ancak bu sorunlar, başarılar geldikçe çözülmeye başladı. Laser sınıfında yarıştığımdan beri hep ilk olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yarışmayı çok istiyordum. Uzun vadeli hedefime ulaştığım için oldukça mutluyum."

"Yelken kursuna gittiğimi bilmiyordum"

Yelkene 10 yaşında Bodrum’da tesadüfen başladığını aktaran Ecem Güzel, şunları kaydetti:

"Aile dostumuzun kızının optimist kursuna gittiğini duymuştum. Yelken kursu olduğunu bilmiyordum, optimist adı bana çok ilginç geldi. Optimist kursuna gitmek için anneanneme çok baskı yaptım ve onu ikna ettim. Marinaya varana kadar yelken kursuna gittiğimi bilmiyordum. Optimist, yelkene başlangıç sınıfı olarak biliniyor. Fiziksel durumumdan dolayı optimist sınıfında hiç yarışmadım. Daha çok laser sınıfında yarıştım. Daha sonra İstanbul’a döndük. Ortaokula Bodrum’da başlayana kadar yelken benim için sadece bir yaz sporuydu. Oraya taşındıktan sonra yelkene yaz-kış devam etme imkanı buldum. Böylece yelken hayatımın en büyük parçası oldu."

"Yelkene yönetici olarak katkı sağlamak istiyorum"

Ecem Güzel, sporculuk kariyerini sonlandırmasının ardından Türk yelkenciliğine yönetici olarak katkıda bulunmak istiyor.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nde okuyan 26 yaşındaki milli sporcu, "Yelkenden dolayı okul sürecim biraz uzadı. Bu spora yönetici olarak katkı sağlamayı çok isterim. Bunun için kendimi geliştirmem lazım. Gelecekte Türk yelkenciliğinin yönetim kısmında yer almak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Türk yelkenciliğinin son yıllarda büyük aşama kaydettiğinin altını çizen Ecem, "Gençler kategorilerinde Avrupa ve dünya şampiyonluklarımız var. Bu başarılar olimpik sınıflara da yansıdı. Altyapıyı daha da kuvvetlendirerek 10-15 yıl içinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları ile olimpiyatlarda daha iyi dereceler alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma azimleri ve yaptıkları işe tutkuyla bağlı oldukları için basketbolun efsane isimlerinden Michael Jordan ile Kobe Bryant’ı örnek aldığını belirten Ecem Güzel, katıldığı organizasyonlar öncesinde Harry Potter serisinden filmleri izleyerek motivasyonunu artırdığını kaydetti.