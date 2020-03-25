İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı. Kırmızı Şeytanlar kendi altyapısında yetişen ve şu anda Tottenham'da forma giyen Harry Kane için bir yoklama gerçekleştirdi.

Harry Kane de Tottenham'ın bu sezon başarısız olması ve Avrupa Kupaları dışıdna kalacak olması nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor. Ancak Manchester United'ın da bu transfer için şansının çok az olduğu öğrenildi. United'ın eski yıldız savunmacısı ve şu anda da spor yorumculupu yapan Rio Ferdinand bu transferin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Harry Kane'in yaz transferinde Juventus ile masaya oturacağı da gelen bilgiler arasında. İtalyan kulübünün transferi bitirmek için oldukça inatçı olduğu ifade ediliyor.

Mirror