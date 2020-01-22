Malatyaspor Tolunay Kafkas ile anlaştı

Geçtiğimiz hafta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran sarı-siyahlı kulüp, Tolunay Kafkas ile anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor'un kısa süre içinde yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor

Ünal Karaman kabul etmedi

Sarı-siyahlı yönetim ilk olarak Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Ünal Karaman'a teklif götürmüştü. Ancak Karaman sezon sonuna kadar takım çalıştırmak istemediğini belirterek teklifi geri çevirmişti.

Kafkas TFF Altyapı Koordinatörü olarak görev yapıyor.

Malatya cephesi de işaret etmişti

Süper Lig ekibinde Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel de yeni teknik direktörün birkaç gün içinde belli olacağını açıklamıştı. Çelikel, "Bu süreçte camiamızın inanacağı bir isimle anlaşacağımızı umuyorum. Bu konuda birkaç gün içerisinde gelişme yaşanabilir" ifadelerini kullanmıştı. (Skorer)