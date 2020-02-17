Bir maç eksiğiyle geride kalan 20 haftada, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgiyle 24 puan toplayan Yeni Malatyaspor için Galatasaray randevusunun önemi büyüktü. Sarı-Kırmızılılar, kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyordu. Sakatlığı süren Fofana ile kart cezalısı Mustafa Akbaş’ın yokluğuna rağmen 5 haftalık galibiyet hasretine son vermek isteyen Doğu temsilcisi Türk Telekom Stadı’nda umduğunu bulamadı. 24 puanda kalan ve kazanamama serisi tam 6 maça çıkan Malatyaspor için bu sonucun ardından tehlike çanları çalmaya başladı. Ateş hattındaki takımlar Kayserispor’un yanı sıra özellikle de Ankaragücü’nün haftayı 3 puanla kapatmasıyla Kemal Özdeş’in takımı doğrudan hedef ekip haline geldi.

İstanbul kâbusu!

Sezonun ikinci yarısında henüz galibiyet alamayan Sarı-Kırmızılı ekip, Süper Lig’e yükseldiğinden bu yana deplasmanda hiç yenemediği Galatasaray karşısında yine şanssızlığını kıramadı. Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de İstanbul takımlarıyla oynadığı 14 maçta bir galibiyet alabildi. 2017-2018 sezonundan itibaren Süper Lig’de yer alan Yeni Malatya; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa’ya karşı oynadığı maçlarda yalnızca bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş karşısında galibiyet alabildi.