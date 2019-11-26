İnsan vücudunda yer alan mineraller arasında 4.sırada yer magnezyum, beyin ve vücut fonksiyonlarını çalıştırır. Düzenli bir beslenme düzeniniz olsa bile, yeterli magnezyumu alamıyor olabilirsiniz. Bu yazımızda sizler için magnezyum içeren besinler neler, hangi sebze ve meyvelerde bulunur, konusunu değerlendireceğiz.

Magnezyum içeren besinler

Magnezyum vücudumuz için hayati değere sahip bir mineraldir. Dolayısıyla yeterince magnezyum alabilmek için muhakkak iyi bir besin düzeni oluşturur.

Kuruyemiş: Besleyici olan gıdalar arasında yer alan kuruyemişler, magnezyum bakımından oldukça zengindirler.

Baklagiller. Bezelye, fasulye, soya fasulyesi, mercimek baklagiller ailesinde yer alırlar. Magnezyum oranları oldukça yüksektir. Dolayısıyla bunları mutlaka tüketmelisiniz.

Yağlı Balıklar: Somon, ton balığı, uskumru gibi yağlı balıklar magnezyum açısından zengindirler. Mutlaka tüketilmesi gereken besinler zincirine bunları da eklemelisiniz.

Tam Tahıllar: Buğday, arpa, yulaf gibi besinlerin içeriğinde yüksek değerlerde magnezyum bulunur. Magnezyum içeren gıdalar alanında yer alan tam tahılları ölçülü bir şekilde tüketebilirsiniz.

Magnezyum bakımından zengin sebzeler

Magnezyum sadece besleyici besinler içerisinde değil, sebzelerde de bulunur. Sağlık açısından çok sayıda faydası bulunan sebzeler, magnezyum konusunda da oldukça zengindirler. Magnezyum olan sebzeler listemize de aşağıdan göz atabilirsiniz.

- Domates

- Yeşil yapraklı olan bütün sebzeler

- Ispanak

- Marul

- Kreviz

- Soğan

- Yeşil ve kırmızı biber

- Lahana

Magnezyum açısından zengin meyveler

Muz: Dünyanın en popüler meyvelerinden olan muzun içerisinde yüksek miktarda magnezyum bulunur. Kararında tüketmeniz durumunda, yeterli magnezyumu alabilirsiniz.

Hurma: Dünyada üzerinde araştırmalar yapılan hurma, magnezyum açısından çok zengindir. Yemeklerden önce 1 hurma magnezyum değerlerinizi düzenleyecektir.

İncir: Sağlık deposu sıfatı olan incir, aynı zamanda magnezyum yuvasıdır. Magnezyum bulunan meyveler listesinde oldukça değerli bir yere sahip olan inciri, mümkün olduğu sürece tüketebilirsiniz. Eğer tazesini bulamıyorsanız, kuru incir de alabilirsiniz.

Bu meyvelere ek olarak;

- Avokado

- Elma

- Armut

- Turunçgiller, magnezyum açısından zengindirler.

Magnezyum eksikliğinde vücudumuzda neler olur?

Magnezyum eksikliği, vücudun fonksiyonel olarak bazı problemler yaşamasına neden olur. Yine kişinin çeşitli ruhsal problemler yaşaması da magnezyum eksikliği nedeniyle olabilir. Bunlarla birlikte magnezyum eksikliğinde vücudumuzda şunlar yaşanır;

- Vücutta sürekli olarak baş gösteren halsizlik ve yorgunluklar magnezyumla alakalıdır.

- Uyku bozukluğu sorununu yaşıyorsanız, magnezyum değerleriniz düşmüş olabilir.

- İştahsızlık magnezyum eksikliği olduğu dönemlerde sıklıkla ortaya çıkar.

- Depresyon dönemine girdiyseniz magnezyum değerlerinizi mutlaka kontrol ettirin.

Magnezyum eksikliğinin nedenleri nelerdir?

Üzülerek belirtmeliyiz ki bulunduğumuz çağda tam bir magnezyum sorunu yaşıyoruz. Öyle ki tüm dünyada bir önceki yüz yıla göre magnezyum alımında %50 gibi bir değer kaybı söz konusudur. Bunda besinlerin işlenmesi neden olabilir. Bununla birlikte bilinçsiz tüketim alışkanlıkları, gıdaların nasıl tüketilmesi gerektiği hakkında fikir sahibi olunmaması, nedenler arasında sayılabilir.

Tüm bunlar bir araya getirildiğinde magnezyum eksikliği yaşanması oldukça normal bir durumdur. Çok fazla terleyen, sürekli ishal olan bireylerde de magnezyum değerleri daha düşük olabilir. Vücut atmış olduğu magnezyum mineralini karşılayamadığında da önemli sorunlar baş göstermeye başlayacaktır.

Magnezyum alımına dikkat edin

Yukarıda saydığımız bütün ürünlerde insan vücudunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede magnezyum bulunur. Bu ürünlerin düzenli olarak tüketilmesi, magnezyum kıtlığı yaşadığımız bu dönemde eksiğimizi gidermede bize yardımcı olacaktır. Eğer beyniniz ve vücudunuzun düzgün çalışmasını istiyor ve sağlığınızı düşünüyorsanız, magnezyum alımına dikkat etmelisiniz. Bununla da kalmayıp, etrafınıza magnezyum alımının faydalarından bahsedebilirsiniz. Her açıdan size faydalı olacak magnezyum miktarınızı artırmak için mutlaka beslenmenizi iyileştirmelisiniz.