LeBron, Jordan’ı geçti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Los Angeles Lakers’ın konuk ettiği Denver Nuggets’a 115-99 kaybettiği karşılaşmada yıldız oyuncu LeBron James, önemli bir başarıya imza attı.

Lakers’ta mücadeleyi 31 sayı, 7’şer ribaunt ve asistle tamamlayan LeBron James, tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında 32 bin 292 sayı kaydeden efsane oyuncu Michael Jordan’ı geçerek 4. sıraya yerleşti.

Toplam sayısını 32 bin 311’e yükselten James’in önünde Kareem Abdul-Jabbar 38 bin 387 sayıyla birinci, Karl Malone 36 bin 928 sayıyla ikinci, Kobe Bryant 33 bin 643 sayıyla 3. sırada yer alıyor.

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