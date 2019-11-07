Krasnodar - Trabzonspor bein sports 1 canlı izle

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Rus ekibi Krasnodar ile bu kez daplasmanda karşı karşıya geliyor. İlk maçında rakibine 2-0 yenilen ve henüz grupta galibiyeti bulunmayan Trabzonspor hem rövanşı almak hem de gruptaki ilk galibiyetine ulaşmak istiyor. Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor'da teknik patron Ünal Karaman, genç isimlere şans verdi. Fırtına'nın Nwakaeme, Novak, Uğurcan Çakır, Sörloth gibi önemli yıldızları Rusya deplasmanında yedek kulübesinde oturacak.

Krasnodar - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Krasnodar şehriyle aynı ismi taşıyan statta TSİ 20.55’te başlayacak karşılaşmayı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Müsabaka BeIN Sports 1’den yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de..

Krasnodar - Trabzonspor ilk 11'ler...

Krasnodar: Kritsyuk, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Stotski, Suleymanov, Petrov, Suleymanov, Manuel Fernandes, Ari

Trabzonspor: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet

Gruptaki üç maçında 1 puan alabilen Trabzonspor, ilk galibiyetine ulaşma hedefiyle rakibinin karşısına çıkacak. Konuk Krasnodar ise ilk puanlarını Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 yenerek elde etmişti. Bordo-mavili takım, Rusya deplasmanında rakibine kaybetmesi halinde üst tura çıkma şansını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya.