Krasnodar - Trabzonspor bein sports 1 canlı izle
Sezona fırtına gibi başlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde kader maçına çıkıyor. Ligdeki başarısını Avrupa'da gösteremeyen Ünal Karaman'ın öğrencileri, kader maçında Krasnodar'ı devirip ümitlerini tazelemek istiyor. Mücadele bein sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen Trabzonspor taraftarı 'bein sports 1 canlı izle, bein sports 1 şifresiz' araması yapıyor. Krasnodar - Trabzonspor (Krasnodar - TS) maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Rus ekibi Krasnodar ile bu kez daplasmanda karşı karşıya geliyor. İlk maçında rakibine 2-0 yenilen ve henüz grupta galibiyeti bulunmayan Trabzonspor hem rövanşı almak hem de gruptaki ilk galibiyetine ulaşmak istiyor. Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor'da teknik patron Ünal Karaman, genç isimlere şans verdi. Fırtına'nın Nwakaeme, Novak, Uğurcan Çakır, Sörloth gibi önemli yıldızları Rusya deplasmanında yedek kulübesinde oturacak.
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Krasnodar - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Krasnodar şehriyle aynı ismi taşıyan statta TSİ 20.55’te başlayacak karşılaşmayı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Müsabaka BeIN Sports 1’den yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de..
Krasnodar - Trabzonspor ilk 11'ler...
Krasnodar: Kritsyuk, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Stotski, Suleymanov, Petrov, Suleymanov, Manuel Fernandes, Ari
Trabzonspor: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet
Gruptaki üç maçında 1 puan alabilen Trabzonspor, ilk galibiyetine ulaşma hedefiyle rakibinin karşısına çıkacak. Konuk Krasnodar ise ilk puanlarını Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 yenerek elde etmişti. Bordo-mavili takım, Rusya deplasmanında rakibine kaybetmesi halinde üst tura çıkma şansını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya.