Konyaspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme turunda Süper Lig ekibi Konyaspor ile TFF 2. Lig Kırmızı ekibi Vanspor karşı karşıya gelecek. İki takımda kazanarak bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Konyaspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'in flaş takımı Konyaspor , TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor ile Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme turunda karşı karşıya gelecek. Konyaspor rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Bu sezon 2. Lig'de iyi bir grafik çizen Vanspor ise sürpriz peşinde olacak.
Konyaspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Vanspor İttifak Holding Konyaspor ile saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Emre Kargın düdük çalacak.
2 Aralık Perşembe Türkiye Kupası maç programı...
13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor
13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor
14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon
15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor
15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor
17.00 Göztepe -Kahta 02 Spor
19.00 İttifak Holding Konyaspor -Silahtaroğlu Vanspor
21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor