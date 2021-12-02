Süper Lig'in flaş takımı Konyaspor , TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor ile Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme turunda karşı karşıya gelecek. Konyaspor rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Bu sezon 2. Lig'de iyi bir grafik çizen Vanspor ise sürpriz peşinde olacak.

Konyaspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vanspor İttifak Holding Konyaspor ile saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Emre Kargın düdük çalacak.

2 Aralık Perşembe Türkiye Kupası maç programı...

13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor

14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon

15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor

15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor

17.00 Göztepe -Kahta 02 Spor

19.00 İttifak Holding Konyaspor -Silahtaroğlu Vanspor

21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor