Süper Lig'de 16. hafta maçında Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Uzun süredir kazanamayan Konyaspor saha ve seyirci avantajıyla rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor ise rakibini deplasmanda yenerek geçen hafta aldığı Denizlispor mağlubiyetini unutmak istiyor...

Konyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Serkan- Skubic, Selim Ay, Volkan, Ferhat Öztorun, Jonnson, Ömer Ali Şahiner, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Miya, Bajic

Trabzonspor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Ivanildo, Novak, Mikel, Sosa, Yusuf, Abdulkadir (Sturridge), Nwakaeme, Sörloth

Ev sahibi takımda Anicic dışında eksik bulunmuyor. Trabzonspor'da ise iki eksik var. Abdülkadir Ömür ve Hosseini bu maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor ile Konyaspor 37. randevuda

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Konya’da yapacakları maçla Süper Lig’de 37. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 36 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 18-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 54 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 6 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte üçer galibiyet ve beraberlik aldı.

Süper Lig’de geçen sezon Trabzon’da ev sahibi ekip 3-0 galip geldi, Konya’daki müsabaka 2-2 tamamlandı.

Trabzonspor, deplasmanda 6 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında son 6 maçta galip gelemedi. Lig maçlarında rakibini deplasmanda en son 2010-2011 sezonunda 2-1’lik skorla yenen bordo-mavililer, Konya’da daha sonra oynanan 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.

Öte yandan, iki takım arasında Konya’da oynanan 18 karşılaşmanın 8’i beraberlikle sonuçlanırken, 6 maçı Trabzonspor, 4 maçı da ev sahibi ekip üstün bitirdi.