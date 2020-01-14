Futbola verilen ara, Ziraat Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte sona eriyor. Heyecan, kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, son 16 turu ilk karşılaşmasında bugün Kayseri deplasmanına çıkacak. Devre arasını Belek’te kamp yaparak geçiren Sarı-Lacivertliler, bu süreçte hiç hazırlık maçı oynamadı. Ersun Yanal’ın ekibinin şu ana kadarki tek transferi ise Frankfurt’tan kiralanan Simon Falette oldu. Yanal, kupadaki Tarsus İdman Yurdu ve İstanbulspor maçlarında yedek ve genç ağırlıklı kadrolar tercih etmişti.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Kayserispor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Kayserispor(Muhtemel): Lung, Lopes, Abdennour, Mert, Yasir, Djedje, Mensah, Hüseyin, Pedro, Ziya, Kravets

Fenerbahçe: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Deniz, Tolga, Tolgay, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt

Rövanş 21 Ocak’ta...

Deneyimli çalıştırıcının bu kez as futbolculara görev vermesi bekleniyor. Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki rövanş mücadelesi, 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı’nda oynanacak.

O Kayseri’den eser yok!

Kayserispor, bu sezon ilk galibiyetini ligin 10. haftasında Fenerbahçe karşısında almıştı. Ancak o karşılaşmada sahaya 11’de çıkan 5 futbolcuyla yollar ayrıldı. Galibiyet golünü atan Umut Bulut, maçın yıldızlarından Adebayor, stoper Poulain, orta saha oyuncusu Şamil ve hücumda görev yapan Bilal Başaçıkoğlu, artık Kayserispor’da değil.

Ayrıca Fenerbahçe mücadelesinde takımın başında yer alan Bülent Uygun da gitti, yerine Robert Prosinecki geldi. Kayserispor Mario Situm, David Simao, Enver Cenk Şahin, Mesanovic ve Krvzic’i transfer etse de henüz lisans çıkartamadı.