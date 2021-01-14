İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Ocak ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte kar yağışı bekleyen vatandaşlar İstanbul'a kar yağacak mı, sorusuna yanıt arıyor. Merak edilen sorunun cevabına dair Meteoroloji'den son dakika tahminleri geldi. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporunda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Bugün Trakya, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ülkemiz genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmininde bir güncellemeye gitti. Buna göre, cuma ve cumartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Yağışların Pazar ve Pazartesi günü de aralıklı olarak sürmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmin raporuna göre; kar yağışı Cuma günü karla karışık yağmur olarak etkisini gösterecek yağışların Pazar günü de aynı şekilde şehri etkisi altına alması beklenirken önümüzdeki Pazartesi ise sıcaklıkların 0'ın altına düşmesi ile beraber İstanbulluların beklediği kar yağışının gerçekleşeceği öngörülüyor.

Meteoroloji'den sarı alarm geldi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.