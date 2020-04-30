Hüseyin Çimşir: Ligde ve kupada favori biziz

Ünal Karaman’dan koltuğu devraldıktan sonra Trabzonspor’u tam anlamıyla uçuşa geçiren ve ligde yenilgi yüzü görmeyen Hüseyin Çimşir, kulübün sosyal medya ekibi aracılığıyla bir röportaj verdi.

Bu sezonki hedeflerden, transfer planlamasına; ligin kalanıyla ilgili görüşünden, kendisine gelen ilginç mektuplara kadar pek çok konuda konuşan 40 yaşındaki teknik adamın röportajda öne çıkan sözleri şöyle: “İki kulvarda da şampiyonluğu göğüsleyeceğimize ilişkin inancım oldukça fazla. İkisinde de kupanın favorilerinden biriyiz. Ben geldiğimden beri aynı şeyi söylüyorum. Oyuncu grubuna inancım sonsuz. Sahada problem çözebilen oyuncu sayımızın fazla olması, bu şampiyonluğa hasret hem oyuncu grubu hem bir camia var.”

İlgili Haberler Trabzonspor'un yeni transfer hedefi Emre Demir

‘Oynanmasından yanayım’

Kalan 8 haftanın nasıl tamamlanacağıyla ilgili net ifadeler kullanan 40 yaşındaki başarılı hoca, “Haziran ayının ilk haftasında ligin başlayabileceğine dair bir tavsiye kararı var. Ama ne olacak bilmiyoruz. Biz Haziran’a göre plan yapıyoruz. Liglerin oynanmasından, sezonun tamamlanmasından yanayız ama tabii burada önemli olan insan sağlığı” dedi.

'Zaman zaman zorlandım'

“İlk teknik direktörlük deneyimim bu sezon. Trabzonspor’da beklentiler hep büyüktür. Bu beklenti, benim gibi yeni başlamış kişilerde süreci biraz sıkıntılı kılabiliyor. Zaman zaman zorlandığım günler de oldu. Ama üstesinden gelmek, motivasyonumu yukarı çıkarmak için bayağı uğraştım. Kafam rahat şekilde o süreci tamamladım”

‘Antep ve Başakşehir maçlarına üzüldüm’

Özellikle Gaziantep ve Başakşehir maçında kaybettiğimiz puanlar belki bizden kaynaklanmayan hakem hatalarıyla beraber gelinen bir süreç vardı. Gaziantep’te attığımız golün verilmemesi, penaltının verilmemesi. Başakşehir’de yine penaltının verilmemesi. Sonuç üzerinden iş yapıyoruz. Sonuca etki eden bu kararlar olmasa ve puanlar bize yazılsaydı, şu an puanımız çok farklı olabilirdi”

‘En büyük pay yönetimin’

“Başkan’a ve yönetim kuruluna bize bu ortamı sağladıkları için şahsım ve takım adına teşekkür ediyorum. Oyuncuları ekonomik anlamda bir araya getirerek huzurlu bir şekilde sahaya çıkartan en büyük faktör onlar. Pastada pay olacaksa en büyük tarafını yönetim kurulunun alması gerekiyor. Ben zaten Ahmet Başkan ile oyunculuk dönemimde de çalıştım. Yönetimdeydi, her zaman oyuncu grubuyla birlikte olan biriydi. Yine öyle”

İlgili Haberler Quaresma geri dönüyor!

‘90 yaşında amcadan taktik...’

“Kulübe mektuplar geliyor, kadrolar geliyor. Onu niye oynattın, bunu niye oynatmadın şeklinde. Olumlu olumsuz serzenişte olanlar var. Eleştirenler, tebrik edenler var. Başakşehir maçında 90 küsur yaşındaki bir amcadan mektup geldi. ’Visca’ya önlem al, bir tane akıllı oyuncunu ona ver’ diye yazmış, taktik vermiş. Doğru eleştiri beni asla rahatsız etmez”

‘Sörloth’u Başkan söyledi'

“Sörloth’un transferini Başkan söyledi. ‘Böyle oyuncu var, bakar mısınız; nedir, ne değildir?’ dedi. Biz de baktık, inceledik olumlu rapor verdik. 2-3 gün transfer sürecinden sonra takıma katıldı. İnandık kulüp olarak. O da bizi mahcup etmedi. Oyuncu, kişilik ve karakter olarak çok üst düzey. Takıma ciddi anlamda katkı yaptı. Onunla çalışmaktan son derece mutluyuz”

‘3-5 yıllık kadro kurmalıyız’

“Bizde maalesef kulüplerin çoğu kariyer satın alıyor. Oyuncuların geçmişinde yaptığı performansı baz alarak kulübe katıyoruz. Önemli olan potansiyelini satın almak. Yıldız oyuncuya karşı asla değilim. Kulüpler ticarethane gibi oyuncu ürününü pazarlayabilmesi için isimli oyuncuya da ihtiyaç var. 15-16 transfer oldu bu sezon. Maliyetlere bakınca olumlu olduğunu düşünüyorum. Elbet yanıldıklarımız var. Önümüzdeki yıl, 1 senelik değil 3-5 yıllık bir Trabzonspor oluşturabilecek oyuncuları buraya getirmek istiyoruz. Yaşı biraz aşağı çekme, daha potansiyeli olan, çıkışa ihtiyacı olan oyuncuları buraya katabilmek, araştırmamız o yönde.”



