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Hatayspor'da Kamara 10 maç sonra gol attı

Hatayspor'un hücumdaki önemli isimlerinden biri olan Mohammed Kamara, 10 haftalık suskunluğunu Galatasaray karşısında bozdu. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 62. dakikada skoru 2-2'ye getiren golü kaydetmeyi başardı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 08:05 Son Güncelleme:
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Hatayspor'da Kamara 10 maç sonra gol attı

Hatayspor'un hücumdaki önemli isimlerinden biri olan Mohammed Kamara, 10 haftalık suskunluğunu Galatasaray karşısında bozdu. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 62. dakikada skoru 2-2'ye getiren golü kaydetmeyi başardı. Liberyali futbolcu, 22 maç sonunda 4 gole ulaştı.

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