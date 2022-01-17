Hatayspor'da Kamara 10 maç sonra gol attı
Hatayspor'un hücumdaki önemli isimlerinden biri olan Mohammed Kamara, 10 haftalık suskunluğunu Galatasaray karşısında bozdu. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 62. dakikada skoru 2-2'ye getiren golü kaydetmeyi başardı.
Hatayspor'un hücumdaki önemli isimlerinden biri olan Mohammed Kamara, 10 haftalık suskunluğunu Galatasaray karşısında bozdu. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 62. dakikada skoru 2-2'ye getiren golü kaydetmeyi başardı. Liberyali futbolcu, 22 maç sonunda 4 gole ulaştı.