Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Ligde oynadığı 4 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 8 puanla ikinci sırada girdi. Bu müsabakalarda Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük'ü mağlup eden sarı-lacivertli takım, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray karşısında ise sahadan birer puanla ayrıldı. Bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 2 gol gördü. Göztepe ise Süper Lig'in ilk 4 haftasında bir galibiyet aldı, 3 kez berabere kaldı. İzmir temsilcisi, 6 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.

Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Ekim Pazar günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatki.com.tr'de...

Göztepe - Fenerbahçe 11'ler...

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

Fenerbahçe'de 5 eksik!

Sarı Lacivertliler'de Diego Perotti, Nabil Dirar, Gökhan Gönül, Garry Rodrigues ve Ömer Faruk Beyaz kadroda yer almadı... Fenerbahçe'de Lemos ise cezalı olduğu için karşılaşmada görev alamayacak.

5. haftada Pazar günüa saat 19.00'da Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Enner Valencia, Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi.

Teknik direktör Erol Bulut'un, Lemos'un yokluğunda savunmanın ortasında Marcel Tisserand'ın yanında Serdar Aziz ya da Sadık Çiftpınar'a görev vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde henüz hazır olmayan Diego Perotti, kasık ağrısı şikayeti nedeniyle son antrenmanlara katılmayan Garry Rodrigues ve milli takım kampında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Faslı oyuncu Nabil Dirar müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Üst adalesinde sertleşme ve ağrı şikayeti bulunan Gökhan Gönül ise iyileşti. Özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren deneyimli oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak.















