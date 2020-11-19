Google Play kodları istendiği kadar alınabilecek

Türkiye’nin en büyük online oyun satış platformlarından Oyunfor.com, Epay ile yaptığı işbirliği sonrasında Google Play kodlarının satışını yapmaya başladığını açıkladı. Yapılan iş birliği kapsamında, mobil mağazada kullanılabilen kodlar artık Oyunfor üzerinden satın alınabilecek.

Android işletim sistemli cihazlarda uygulama, oyun ya da bunlarla ilgili içerikleri satın alırken kullanılan Google Play kodları, üzerindeki bakiye kadar tutarın sistemde kullanılmasına olanak sağlıyor.

Oyunlarda "ihtiyaç kadar bakiye yükleme" seçeneği

25 TL, 50 TL ve 100 TL’lik tutarlarla hazır olarak satılan Google Play kodları, ayrıca, ihtiyaç doğrultusunda Oyunfor.com üzerinden 25 TL ile 250 TL arasında herhangi bir bakiye tutarı olarak da satın alınabilecek. Böylece popüler oyunlarda ihtiyaç duyulan miktardaki bakiye doğrudan sisteme yüklenerek oyun keyfi kesintiye uğramayacak.

Oyunfor’un Epay onaylı satıcısı olması, Türkiye’deki oyunseverlerin Google Play kodlarını çeşitli ödeme yöntemleriyle kolayca satın alabilmesini sağlıyor. Oyunseverler kredi kartının yanı sıra, banka kartları ve birçok farklı ödeme metodu ile de ödeme yapabilecekler.