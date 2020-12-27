Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak. Geçen hafta Sivasspor'a 3-1 yenilen Başkent ekibi kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyor. Süper Lig'de 9 haftadır kazanamayan ve son iki maçını kaybeden Kayserispor ise deplasmanda kazanarak kötü gidişini durdurmak istiyor.

Gençlerbirliği - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki Gençlerbirliği, 14. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak ligde üç maç sonra kaybetmişti.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan başkent ekibi, haftaya 12 puanla 18. sırada girdi.