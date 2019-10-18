Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Süper Lig'de son 5 resmi maçında 4 beraberlik ve bir mağlubiyet alan sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrasında yaptığı açıklamalar ile kadroda değişime gideceğinin sinyallerini vermişti. Deneyimli hoca, Sivasspor maçında büyük bir revizyona gitti ve neşteri vurdu.

'Üzgünüm, hiç hoşuma gitmedi bu iş'

Maçın ardından küplere binen Terim, ''Böyle lakayıt, böyle vurdumduymaz, böyle istediği gibi... Ne ben müsaade ederim, ne Galatasaray'ın kültürü buna müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş. Üzgünüm, hiç hoşuma gitmedi bu iş. Galatasaraylılar savaşan bir takım görecektir. Bu isim olmayabilir. İsim olup da, cisim yoksa zaten bir işe yaramaz. Galatasaraylılara Ocak'ta ne olacak, Ocak'a kadar ne olacak, izah edeceğim. Böyle bir şey yok! Belki ben yüreğini koyacak çocukları koymalıydım, burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum. Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şeye hakkı yok." açıklamasını yapmıştı.

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Mariano, Nagatomo, Donk, Selçuk İnan'ı kenara alan Terim, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Şener ve Emre Mor'a forma verdi.

Feghouli kadroda yok!

Gençlerbirliği karşısına 10 yabancı ile çıkan ve kontenjan sorunu bulunmayan Fatih Terim'in Feghouli'yi kadroya almaması, Cezayirli yıldıza bir uyarı vermek istemesi olarak yorumlandı. Fiziksel olarak iyi durumda olmayan ve geçen sezonki görüntüsünü mumla aratan Cezayirli yıldız, PSG ve Gençlerbirliği maçında oyundan alınmasının ardından değişiklik kararına tepki göstermişti.

Teknik heyete tepki gösteren Feghouli'ye Fatih Terim'den uyarı gelmişti.

Fenerbahçe maçında da yaptı

Sofiane Feghouli'nin Fenerbahçe derbisinde gösterdiği tepki dikkat çekmişti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Feghouli, 68. dakikada değişiklik tabelasında forma numarasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Çok ağır bir şekilde kenara gelen Cezayirli oyuncunun çok sinirli olduğu gözlendi. Sözlü tepkilerine devam ederek yerini Emre Mor'a bırakan, ardından yedek kulübesinde yer alan Levent Şahin'e de tepki gösteren 29 yaşındaki oyuncu, Şahin'le konuşmadan takım arkadaşlarının yanına geçmeyi tercih etti.

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Geçtiğimiz sezon sergilediğ performansın uzağında olan Feghouli bu sezon 5 maçta gol katkısı veremezken 1 asist yaptı.