Trabzonspor 'la Süper Lig'de 2-2 berabere kalan Galatasaray 'da gözler hafta içi oynanacak Lazio maçına çevrildi. Sarı-Kırmızılı takım UEFA Avrupa Ligi gruplarında oynayacağı ilk Lazio maçını kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sarı-Kırmızılı takımda Süper Lig'de cezası bulunan Marcao'nun Lazio maçına 11'de başlaması bekleniyor.

Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele, Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Oğulcan Çağlayan ve Aytaç Kara listede isimleri olmadığı için, Feghouli ve Emre Kılınç da sakatlıkları nedeniyle Lazio maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde PSV'ye yenilerek gruplara kalamamıştı. Temsilcimiz daha sonras St Jonhstone ve Randers engellerini geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmıştı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Kadrosu

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.