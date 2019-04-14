Galatasaray derbilerde yokları oynuyor!

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda çıktığı son 15 maçın sadece birini kazanabildi. Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda yaptığı son 9 derbide galibiyet elde edemedi

14 Nisan 2019, Pazar 22:22
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Galatasaray derbilerde yokları oynuyor!

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son dönemde bu kulvarda oynanan derbilerde kötü bir istatistiğe sahip. Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’la Süper Lig’de çıktığı son 15 derbinin sadece birinde galip gelebildi. Galatasaray, bu sürede Fenerbahçe ile oynadığı 8 maçta 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ile oynadığı 7 maçın 5’ini kaybetti, birinde berabere kaldı, birinden ise galibiyetle ayrıldı.

Rakipleriyle oynadığı bu 15 derbide 9 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.

Galatasaray’ın ligde yaptığı son 15 derbi ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip)

2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1

Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2

Süper Lig Fenerbahçe 0-0

Süper Lig Beşiktaş 0-1

2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2

Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2

Süper Lig Beşiktaş 0-1

Süper Lig Fenerbahçe 0-1

2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0

Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3

Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-0

Süper Lig Beşiktaş 2-0

2018-2019 Süper Lig Fenerbahçe 2-2

Süper Lig Beşiktaş (D) 0-1

Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1

Deplasmandaki son 9 derbide galibiyeti yok

Galatasaray, Süper Lig’de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 9 derbide galip gelemedi. Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015’te Beşiktaş’ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 9 deplasman müsabakasından 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş’a konuk olduğu 4 derbinin birinde berabere kaldı, 3’ünü kaybetti. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda sadece 5 kez ağları havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

Galatasaray’ın Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 9 derbi ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç

2014-2015 Süper Lig Fenerbahçe 1-0

2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe 1-1

Süper Lig Beşiktaş 2-1

2016-2017 Süper Lig Beşiktaş 2-2

Süper Lig Fenerbahçe 2-0

2017-2018 Süper Lig Beşiktaş 3-0

Süper Lig Fenerbahçe 0-0

2018-2019 Süper Lig Beşiktaş 1-0

Süper Lig Fenerbahçe 1-1

Fenerbahçe karşısında 9 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı son 9 karşılaşmada galip gelmeyi başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında son lig galibiyetini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçta 2-1’lik skorla aldı. Galatasaray, daha sonra Fenerbahçe ile oynadığı 9 müsabakada 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

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