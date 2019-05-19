Turkish Airlines EuroLeague Final Four’nda Anadolu Efes’e yenilen Fenerbahçe Beko bugün Real Madrid’le üçüncülük maçı oynayacak. İki takım en son geçtiğimiz sezon finalde karşılaşırken kazanan İspanyol ekibi şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sezon içinde oynanan maçlarda ise taraftlar iç saha müsabakalarını kazanmayı başarmıştı. Temsilcimiz Fenerbahçe, normal sezonu ilk sırada tamamlarken, Real Madrid üçüncü sırayı almıştı.

Fenerbahçe - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2019 Final Four üçüncülük maçında Real Madrid ile karşılaşıyor. Bu akşam TSİ 18.30’da Fernando Buesa Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2019 Final Four ilk maçında Anadolu Efes ile karşılaştı ve mücadeleden 73-92 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmada Jan Vesely 14, Erick Green 13, Nikola Kalinic ise 12 sayı buldu.

Ekibimizde Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, sakatlıkları nedeniyle Final-Four maçlarında forma giyemiyor.

Real Madrid hakkında

Elli yılı aşkın bir süreden bu yana Avrupa basketbolunun en saygın takımlarından biri olan Real Madrid’in müzesinde 10 EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra 33 lig, 27 de kupa şampiyonlukları bulunuyor. Bunların yanı sıra; Avrupa’nın zirvesindeki organizasyon olan EuroLeague’de mücadele etmediği dönemlerde Real Madrid, 4 kez Saporta Kupası’nı, birer kez de Koraç Kupası ve ULEB’i kazanmayı başardı. Emiliano Rodriguez, Clifford Luyk, Wayne Brabender, Walter Szczerbiak, Juan Antonio Corbalan, Drazen Petrovic, Arvydas Sabonis, Dejan Bodiroga ve Sergio Llull gibi çok önemli isimler, Real Madrid’i Avrupa’nın en değerli takımlarından biri yapan isimlerden birkaçıydı. Eflatun-beyazlılar, 1964-1968 arasında peş peşe dört EuroLeague şampiyonluğu kazandı ve bu başarıyı 1974, 1978 ve 1980’de de tekrarladı. EuroLeague organizasyonunu bir kez daha şampiyonlukla bitirebilmek için 15 yıl bekleyen Real Madrid, bu süreçte Saporta Kupası’nı 1984, 1989 ve 1992’de kazanırken, 1988’de de Koraç Kupası’nı müzesine götürdü. 1995’te Sabonis önderliğinde, finalde Olympiakos’u yenerek sekizinci EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan Real, 2007’de de Louis Bullock ve Felipe Reyes’in başrolde olduğu kadrosuyla ULEB Kupası’nı kazandı. Real Madrid, aynı dönemde de finalde Barcelona’yı 3-1 ile geçerek 30. lig şampiyonluğuna erişti.

Real Madrid, 2011’de Pablo Laso’nun koçluğunda EuroLeague Final Four’una dönüş yaparken, 2013 ve 2014’te de final oynamayı başardı ancak peş peşe Olympiakos ile Maccabi’ye yenilmekten kurtulamadı. Avrupa’da yüksek tempo basketbolunun en önemli temsilcisi haline gelen İspanyol ekibi, 2015’te ev sahipliği yaptığı Final Four’da önce Fenerbahçe Ülker’i, ardından da Olympiakos’u geçerek 9. kez mutlu sona ulaştı. Bu dönemde Andres Nocioni Final Four MVP’si seçilirken, Felipe Reyes de sezonun en iyi beşinde yer aldı. Real Madrid’in bu kadrosunda Sergio Rodriguez, Llull, Jaycee Carroll, Gustavo Ayon ve Rudy Fernandez de katkılarıyla dikkat çekiyordu. Pablo Laso’nun ekibi, bu sezonda Kral Kupası’nı ve İspanya Ligi’ni kazanarak Real Madrid’in 1974 yılından sonra ilk kez üç kupa birden kazanmasını sağlıyordu. 2015-16’da İspanya Ligi ve İspanya Kupası’nı bir kez daha müzesine götüren Real Madrid, 2016-17’de üst üste dördüncü Kral Kupası zaferine ulaşıyor ancak EuroLeague Final Four’unda Fenerbahçe’ye eleniyordu. 2017-18’de sakatlık sorunlarıyla boğuşan Real Madrid, normal sezonu beşinci sırada bitirmesine rağmen Playoff’ta saha avantajına sahip Panathinaikos’u 3-1 ile geçerek Final Four’a yükseldi ve burada da önce CSKA Moskova’yı, ardından da finalde Fenerbahçe’yi geçerek 10. EuroLeague şampiyonluğuna erişti. Luka Doncic, Real Madrid’in geçtiğimiz sezonuna damga vuran isimdi.

Real Madrid’de son durum

2011-12 sezonundan bu yana Pablo Laso tarafından çalıştırılan Real Madrid’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Facundo Campazzo, Sergio Llull, Fabien Causeur, Melwin Pantzar, Klemen Prepelic, Jaycee Carroll

Forvetler: Jeffery Taylor, Rudy Fernandez, Santi Yusta, Gabriel Deck, Anthony Randolph, Trey Thompkins

Pivotlar: Walter Tavares, Gustavo Ayon, Felipe Reyes, Ognjen Kuzmic

Koç: Pablo Laso

Real Madrid, Turkish Airlines EuroLeague 2019 Final Four ilk maçında CSKA Moskova ile karşılaştı ve mücadeleden 90-95 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmada Fabien Causeur 18, Sergio Llull 13, Anthony Randolph ise 12 sayı üretti.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Real Madrid)

Atılan Sayı: 83.5 – 85.6

2 Sayı: %58.6 - %56.5

3 Sayı: %43.0 - %37.5

Serbest atış: %80.5 - %

Ribaund: 29.9 – 36.9

Asist: 18.2 – 19.9

Top çalma: 6.8 – 5.8

Blok: 2.4 – 3.1

Verimlilik: 96.8 – 102.7

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Real Madrid)

Yenilen Sayı: 75.1 – 78.1

2 Sayı: %54.5 - %49.0

3 Sayı: %35.1 - %35.4

Serbest atış: %74.2 - %77.4

Ribaund: 29.6 – 33.9

Asist: 16.3 – 14.8

Top çalma: 5.9 – 5.7

Blok: 1.8 – 2.2

Verimlilik: 78.5 – 77.8

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Real Madrid)

Sayı: Vesely 12.5, Sloukas 11.6, Kalinic 9.7 / Randolph 12.5, Llull 10.7, Carroll 9.2

Ribaund: Vesely 4.9 / Tavares 6.3, Ayon 5.8

Asist: Sloukas 4.7 / Campazzo 4.9, Llull 4.1, Ayon 2.9

Top çalma: Vesely 1.3 / Campazzo 1.6

Verimlilik Puanı: Vesely 17.9, Sloukas 15.1, Kalinic 10.7 / Randolph 13.8, Ayon 13.8, Tavares 13.5

Geçmiş Karşılaşmalar

Fenerbahçe Beko, rakibiyle EuroLeague organizasyonunun yeni döneminde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet elde etti.

2018-19 – Normal sezon – Real Madrid 101- 86 Fenerbahçe Beko

2018-19 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 65-63 Real Madrid

2017-18 – Final Four - Real Madrid 85 - 80 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal sezon - Real Madrid 83 – 86 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 77 – 79 Real Madrid

2016-17 – Final Four - Fenerbahçe 84 - 75 Real Madrid

2016-17 – Normal sezon - Real Madrid 61 – 56 Fenerbahçe

2016-17 - Normal sezon – Fenerbahçe 78 – 77 Real Madrid

2015-16 – Playoff - Real Madrid 63 – 75 Fenerbahçe

2015-16 – Playoff – Fenerbahçe 100 – 78 Real Madrid

2015-16 – Playoff – Fenerbahçe 75 – 69 Real Madrid

2015-16 – Normal sezon - Real Madrid 80 – 73 Fenerbahçe

2015-16 – Normal sezon - Fenerbahçe 77 – 66 Real Madrid

2014-15 - Final Four - Real Madrid 96 - 87 Fenerbahçe Ülker

2012-13 - Normal sezon - Real Madrid 77 – 61 Fenerbahçe Ülker

2012-13 - Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 75 - 83 Real Madrid

2007-08 - Normal sezon - Real Madrid 87 – 77 Fenerbahçe Ülker

2007-08 - Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 72 – 80 Real Madrid