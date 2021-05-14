Misli.com 3. Lig Play-Off yarı final maçında Fethiyespor ile İskenderun FK, avantajlı skoru almak için sahaya çıkacak. Fethiyespor, Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta topladığı 58 puanla sezonu 3. sırada tamamladı. Son hafta Belediye Kütahyaspor'u devirerek Play-Off bileti kapan, rakibini şampiyonluktan eden İskenderun ise çıkışını Fethiye'de sürdürmeye çalışacak. İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmalarda ev sahipleri galip geldi; Fethiyespor 5-0, İskenderun FK 1-0 kazandı.

Fethiyespor - İskenderun FK maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak 90 dakikayı Yasin Kol yönetecek. Futbolseverler, saat 16.00'da başlayacak müsabakayı misli.com üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Fethiyespor - İskenderun FK maçı öncesi son dakika gelişmeleri

Fethiyespor deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Yomraspor’a evinde 1-0 kaybetmesine rağmen deplasman golü kuralıyla turu geçti.

İskenderun FK 10 gün içinde Belediye Kütahyaspor’u 3 kez yenerek bu tura geldi. İlk maçı 1-0 kazanarak rakiplerini şampiyonluktan edip Play-Off bileti aldılar. Play-Off’ta da Belediye Kütahyaspor’u iç sahada 1-0, deplasmanda 3-2 yenerek elediler.

İki takım arasında normal sezonda oynanan karşılaşmalarda ev sahipleri galip geldi; Fethiyespor 5-0, İskenderun FK 1-0 kazandı.

Misli.com 3. Lig

Play-Off yarı final ilk maçları

15 Mayıs Cumartesi:

16.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bucaspor 1928 (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

16.00 68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Dağılgan)

20.30 Fethiyespor-İskenderun (Fethiye İlçe)

20.30 Isparta 32-Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)

Rövanş maçları

19 Mayıs Çarşamba:

16.00 İskenderun-Fethiyespor (İskenderun 5 Temmuz)

16.00 Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

20.30 Esenler Erokspor-Isparta 32 (Esenler Erokspor)

20.30 Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yeni Buca)