Artık başlamasına çok kısa bir süre kalan 11 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) Fenerbahçe ’den de herhangi bir aksilik olmaması durumunda 5 futbolcu yer alacak. 11 Haziran’da A Grubu’ndaki açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takımımız’ın kadrosunda Sarı Lacivertliler’den kaleci Altay Bayındır, Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci yer alıyor. Devre arasında Kanarya’ya gelen ve kısa sürede takıma uyum sağlayan Attila Szalai de, Macaristan Milli Takımı’nın başarısı için savunmada ter dökecek.





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Göster kendini Zanka

Kanarya’nın iki sezondur kadrosunda düşünmediği ve bu süreçte Fortuna Düsseldorf ve son olarak da Kopenhag’da kiralık olarak forma giyen Zanka, eski Fenerbahçeli Simon Kjaer’in kaptanlığını yaptığı Danimarka ile bu büyük turnuvada boy gösterecek. Bu 5 isim de kupada iyi bir performans göstermek isterken, Kanarya’da yönetim de oyuncularına tatmin edici teklifler gelmesini bekleyecek.

Yusuf Dursun





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