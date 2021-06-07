Fenerbahçe'den 5 isim EURO 2020'de görev alacak
Fenerbahçe’den EURO 2020’de Altay, Ozan, İrfan Can, Szalai ve Zanka boy gösterecek. Bu 5 isim de, kupada kendilerini dünyaya göstererek, kariyerlerindeki bu önemli fırsatı en iyi şekilde kullanmaya çalışacaklar.
Artık başlamasına çok kısa bir süre kalan 11 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) Fenerbahçe ’den de herhangi bir aksilik olmaması durumunda 5 futbolcu yer alacak. 11 Haziran’da A Grubu’ndaki açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takımımız’ın kadrosunda Sarı Lacivertliler’den kaleci Altay Bayındır, Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci yer alıyor. Devre arasında Kanarya’ya gelen ve kısa sürede takıma uyum sağlayan Attila Szalai de, Macaristan Milli Takımı’nın başarısı için savunmada ter dökecek.
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Göster kendini Zanka
Kanarya’nın iki sezondur kadrosunda düşünmediği ve bu süreçte Fortuna Düsseldorf ve son olarak da Kopenhag’da kiralık olarak forma giyen Zanka, eski Fenerbahçeli Simon Kjaer’in kaptanlığını yaptığı Danimarka ile bu büyük turnuvada boy gösterecek. Bu 5 isim de kupada iyi bir performans göstermek isterken, Kanarya’da yönetim de oyuncularına tatmin edici teklifler gelmesini bekleyecek.
Yusuf Dursun