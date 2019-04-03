Fenerbahçe yeni sol bekini buldu

Transferde gözünü Güney Amerika'ya çeviren Fenerbahçe'nin Flamengo'nun sol beki Rene'yi listesine aldığı bildirildi. 26 yaşındaki sambacının avukatlığını üstlenen Rui Jesus ile ilk temas kurulurken, oyuncunun şartları hakkında bilgi alındığı belirtiliyor.

Sol bekte görev yapan Rene 1.74 boyunda. Alex de Souza'nın da hakkında olumlu görüş bildirdiği futbolcu geçen sezonu 33 maçta 2 gol ve 5 asistle tamamladı.

MEVKİSİNDE İLK 3 İÇİNDE

2017'de Sport Recife'den 955 bin euro bonservis bedeli karşılığında Flamengo'ya transfer olan Rene, mevkisinde Brezilya Ligi Serie A'nın Paqueta ve Dudu'dan sonra en yüksek not ortalamasına sahip oyuncusu. Hasan Ali Kaldırım'ın yanına alternatif bir sol bek arayan yönetimin, Rene'yi bir süre daha izledikten sonra transfer için kararı vermesi bekleniyor.

STOPERE ZAPATA

Kanarya, stoper bölgesi için Milanlı Cristian Zapata için girişimleri sürdürüyor. Yönetimin, sezon sonunda boşa çıkacak Milan'lı stoperle yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydettiği belirtildi. 32 yaşındaki oyuncunun, Milan'dan yeni bir teklif almaması halinde Fenerbahçe'ye gelmeyi prensip olarak kabul ettiği gelen haberler arasında. Sarı-lacivertliler, Martin Skrtel'in Parma'ya gitmesi halinde Zapata için son hamleyi yapacak. İmzayı attırıp, transferi resmiyete dökecek. (Sabah)