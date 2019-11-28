Euroleague’de sezonun en kötü başlangıcını yapan ve oynanan 10 maç sonunda 3 galibiyetle 16. sırada yer alan Fenerbahçe Beko toparlanmak için fikstür avantajını en iyi şekilde kullanmaya çalışacak. Geride kalan bölümde 10 maçın 7’sinde deplasmana giden ve geçen hafta Asvel karşısında ilk dış saha maçını kazanan Sarı- Lacivertliler şimdi de gelecek 6 maçın 5’i evinde oynamanın avantajıyla galibiyet serisi yakalamak için mücadele edecek.

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Kanarya’nın bu fikstürde evindeki ilk rakibi Khimki olacak. Rus temsilcisi ise 6 galibiyet, 4 mağlubiyetle 8. sırada. Khimki, son 2 deplasmanda Real Madrid ile Valencia’ya kaybetti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsü yönetiyor.

Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe’de 200. EuroLeague maçı

Fenerbahçe Beko’nun başarılı antrenörü Zeljko Obradovic, Sarı Lacivertli takımın başında 200. Turkish Airlines EuroLeague maçına bu akşam Khimki Moskova karşısında çıkıyor.

2013 yılından bu yana Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe, EuroLeague’de şampiyonluğa ulaşan ilk ve tek Türk temsilcisi oldu. 2017 yılında Avrupa’nın en büyük kupasında mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019’da, üst üste beş kez Final Four’da yer alarak ülke basketbolu için bir başka ilke imza attı.

Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic yönetiminde 1 EuroLeague, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluklarına ulaştı.



