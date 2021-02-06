Fenerbahçe ile Galatasaray 393. kez karşı karşıya. Son 9 maçının 8’ini kazanan ve liderlik koltuğuna oturan Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe koltuğunu korumanın, 4’te 4 yapan 2. sıradaki Fatih Terim'i Galatasaray ise yeni lider olmanın peşinde. Fenerbahçe, kaybetmezse zirvedeki yerini koruyacak, kazanırsa diğer takipçilerine de kendine yaklaşma fırsatı tanımayacak. Galatasaray galip gelmesi halinde averajla liderliğe yükselecek. Derbiye Fenerbahçe çubuklu formayla, Galatasaray ise turuncu formayla çıktı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cüneyt Çakır, VAR hakemi Ali Palabıyık.

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Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan dev maç beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği derbinin canlı anlatımı, skor takibi ve tüm detayları ise fanatik.com.tr'de olacak.

(FB - GS) Fenerbahçe - Galatasaray ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Samatta

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed

Galatasaray’ı ezberlediler

Sarı-Lacivertliler, salı günkü Hatay maçının hemen ardından derbi için kolları sıvadı. Bu maç öncesi saha çalışmaları ve motivasyon konuşmaları kadar video analizler de ön plana çıktı. Erol Bulut ve yardımcıları, Galatasaray’ın özellikle son hafta maçlarını detaylı bir şekilde analiz ederek rakibin ön plana çıkan yönlerini ve zaaflarını görüntüler eşliğinde takıma ezberletti.

Futbolculara psikolojik destek

Takımı derbiye motive etmek konusunda Erol Bulut’un en büyük yardımcıları sportif direktör Emre Belözoğlu, antrenör Volkan Demirel ile Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi deneyimli oyuncular. Futbolculara yapılan her konuşmada, saha içinde birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapılıyor. Bir süre önce göreve gelen Klinik Psikolog İbrahim Eke ise oyuncuların sakin kalmasını sağlayacak seanslar düzenliyor.

Ezeli rekabette 128. randevu

Türk futbolunun iki devi, Fenerbahçe ile Galatasaray ligde 128. kez kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertliler’in ezeli rakibine karşı büyük bir üstünlüğü var. Kanarya, oynanan 127 maçta 50 kez galip gelirken, 43 müsabakada puanlar paylaşıldı. Sarı- Kırmızılılar ise 34 karşılaşmada zafere uzanan taraf oldu. Bu maçlarda Fenerbahçe ağları 158 defa sarsarken, Galatasaray rakibine karşı 122 defa gol sevinci yaşadı.

Mesut Özil'le 30 dakika

Mesut Özil, Hatayspor karşısında 75. dakikada oyuna girmek için kenara geldi. Ancak rakibin kullandığı korner nedeniyle 2 dakika gecikmeli olarak sahaya girdi. Yaklaşık 1 sene sonra ilk kez resmi maçta görev yapan Mesut’un derbide alacağı süre merakla bekleniyor. Erol Bulut, dünyaca ünlü yıldıza maç temposunu dikkatli bir şekilde kazandırarak sakatlık yaşamasının önüne geçmek istiyor. 46 yaşındaki çalıştırıcı, sabırsızlıkla beklediği derbide Mesut Özil’i oyunun son yarım saatlik bölümünde kullanmayı planlıyor. Ancak skorun olumsuz olması halinde 32 yaşındaki futbolcunun biraz daha erken girme ihtimali de bulunuyor.

Başakşehir’e karşı 11’de!

Erol Bulut’un Mesut Özil ile ilgili yaptığı plan çerçevesinde, hafta içerisinde Başakşehir ile oynanacak kupa maçı önemli bir yer tutuyor. Dünyaca ünlü futbolcunun ilk kez bu karşılaşmada sahaya 11’de çıkması bekleniyor. Hedef, Mesut’un 28 Şubat’ta ligde Trabzonspor ile oynanacak mücadeleye kadar 90 dakikalık maç kondisyonuna ulaşması.

Mostafa Mohamed, Babel'in yerine ileri uçta

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbide takımını sürprizlerle sahaya sürmeye hazırlanıyor. Henry Onyekuru'nun geri dönmesine çok sevinen ve Nijeryalı yıldızın takımın yükselişine yaptığı katkıdan çok memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, diğer yeni takviyeleri de dev mücadeleye motive ediyor. İlk kez hafta içindeki Başakşehir karşılaşmasının ikinci yarısında Galatasaray forması giyen ve penaltıdan gol atan Mostafa Mohamed, Ryan Babel'in yerine ileri uçta şans bulacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Metin Oktay gibi kafa vuruyor" dediği 23 yaşındaki Mısırlı forvetin nasıl bir performans ortaya koyacağı büyük merak konusu. Ancak genç futbolcu, Florya'daki son iki idmanda attığı birbirinden şık gollerle, neler yapabileceğinin sinyalini verdi.

Gedson yok Falcao kadroda

Kovid hastalığıyla ilgili bir problemi bulunmayan Portekizli Gedson Fernandes’in durumu merak konusuydu. 22 yaşındaki orta saha dün son idmana çıkmadı. Takımla hiç çalışmayan genç oyuncu kadroda yer olmayacak. Diğer taraftan İspanya'daki tedavisi sırasında sakatlığını tamamen üzerinden atan Radamel Falcao da sahada olmak istiyor. Terim'in her ihtimale karşın Kolombiyalı golcüyü kadroya alacağı, maçın gidişatına göre süre verebileceği belirtiliyor.

Derbiiçinde kamp yapmadılar

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını dün akşam tamamlayan Galatasaray’da Fatih Terim oyuncuları kampa almadı. Futbolcular bugün öğlen saatlerinde evlerinden tesislere geldi.

Oyunculara kartuyarısı Maçta kesinlikle takımın eksik kalmasını istemeyen Fatih Terim, rakip oyunculara ve hakemle diyaloglara dikkat etmeleri konusunda Sarı-Kırmızılı oyunculara uyarılarda bulundu.

Sınırda 2 isim

Galatasaray'da dev derbi öncesi 2 oyuncu ceza sınırında. Luyindama ve Belhanda bugün kart görmeleri halinde, gelecek hafta Kasımpaşa karşısında cezalı duruma düşecekler.

Derbilerde zorlanıyor

Cim Bom son dönemde derbi maçlarını kazanmakta zorlanıyor. Sarı-Kırmızılılar son 6 sezonda çıktığı 22 derbide sadece 3 kez kazanabildi, 10 beraberlik, 9 da yenilgi elde etti.

En az golü Aslan yedi

Galatasaray, Süper Lig’in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı- Kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Aslan 22 maçın 10'unda kalesini gole kapattı.

Feghouli yok

Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Feghouli bugün kadroda olmayacak. Cezayirli yıldız da önümüzdeki haftadan itibaren forma giyebilecek duruma gelecek.