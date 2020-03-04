Euroleague’de çift maçlı haftanın açılışında, iki temsilcimiz de aynı gün sahaya çıkacak. Geçen hafta İspanya deplasmanında Valencia’yı mağlup ederek, play-Off yolunda önemli bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız’ı ağırlayacak. 12 galibiyet, 14 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giren Sarı-Lacivertliler için her maç artık büyük önem taşıyor.

Bu arada iki takım arasında ligin ilk yarısında Sırbistan’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 68- 56’lık skorla kazanmıştı.

Euroleague’de lider durumda bulunan ve üst turu çıkmayı, normal sezonun bitimine 10 hafta kala garantileyen Anadolu Efes de Maccabi deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 536. mücadelesine çıkacak. Sarı Lacivertli takım, Avrupa’da oynadığı 535 karşılaşmada 307 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'de ise yaptığı 333 maçın 196’sını kazandı, 137’sinde sahadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Sırbistan’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 68-56’lık skorla kazanmıştı.