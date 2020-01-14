Turkish Airlines EuroLeague'de çift maçlı haftada Fenerbahçe Beko, üst üste iki karşılaşmasını da evinde oynayacak. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 19. hafta maç döneminde ASVEL’i konuk edecek. Sarı-lacivertliler, çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında ise 16 Ocak Perşembe günü 20:45’te Barcelona’yı konuk edecek. Sezonun ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda rakibini 88-72 yenmişti. 7 galibiyet, 11 yenilgiyle 12. sırada yer alan Sarı Lacivertliler, son iki maçını kazanarak çıkışa geçti. ASVEL ise ligde 8 galibiyet, 10 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından şifresiz canlı yayınlanacak. Maçı Robert Lottermoser (Almanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Michele Rossi (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.

Avrupa’da 528. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 528. maçına ASVEL karşısında çıkacak. Temsilcimiz, Avrupa arenasında oynadığı 527 karşılaşmada 302 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de ise yaptığı 325 maçın 191’ini kazandı, 134’ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.



