Fatih Terim: Çok iyi bir takımla oynayacağız

UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Benfica ile karşılaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maç öncesi açıklamalarda bulundu. Fatih Terim maçla ilgili; "Kendi saha ve seyircimizin önünde hızlı başlamak istiyoruz. Çok iyi bir takımla oynayacağız çok formdalar. Turun ilk maçında avantajlı bir skor hedefliyoruz. Saha ve seyirci avantajımızı kullamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Terim, ilk maçın Türk Telekom Stadyumu'nda oynanması ile ilgili ise şu yorumu yaptı: "İlk maçın içeride veya dışarıda oynanmasında bir fark görmüyorum. Önemli olan oynadığımız oyundur. Oynamadığınız hiç bir oyun nerede olursa olsun size avantaj sağlamaz."