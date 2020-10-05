Sezon başında Sarı-Kırmızılılar'a imza atan ve Fernando Muslera'nın yokluğunda eldivenleri devralan Fatih Öztürk eski takımına karşı devleşti. Özellikle ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'ın maçtan kopmasını engelleyen 33 yaşındaki file bekçisi, 42 ve 44. dakikalarda zor pozisyonlarda Aytaç Kara'ya izin vermedi. Yusuf Erdoğan'ın golünde çaresiz kalan Fatih 90 dakika sonunda ise 7 kurtarışla maçı tamamladı.