Fatih Öztürk'ten 7 kurtarış

Fernando Muslera'nın yokluğunda Kasımpaşa'dan gelen Fatih Öztürk, eski takıma karşı etkili bir performans gösterdi. Galatasaray'ın maçtan kopmasını engelleyen 33 yaşındaki file bekçisi, 42 ve 44. dakikalarda zor pozisyonlarda Aytaç Kara'ya izin vermedi. Yusuf Erdoğan'ın golünde çaresiz kalan Fatih Öztürk, 7 kurtarışla maçı tamamladı

05 Ekim 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Fatih Öztürk'ten 7 kurtarış

Sezon başında Sarı-Kırmızılılar'a imza atan ve Fernando Muslera'nın yokluğunda eldivenleri devralan Fatih Öztürk eski takımına karşı devleşti. Özellikle ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'ın maçtan kopmasını engelleyen 33 yaşındaki file bekçisi, 42 ve 44. dakikalarda zor pozisyonlarda Aytaç Kara'ya izin vermedi. Yusuf Erdoğan'ın golünde çaresiz kalan Fatih 90 dakika sonunda ise 7 kurtarışla maçı tamamladı.

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