Fanatik'ten 'bugün yapılması gerekenler'de 5 öneri
Corona virüs, hepimizin hayatında çok ciddi değişikliklere neden oldu. Milyonlar artık evden çalışıyor ve dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. Evde ise günlük gelişmeleri takip etmek en önemli aktivite. Biz de Fanatik olarak evde yapabileceğiniz, hayatınızı az da olsa renklendirip rahatlayabileceğiniz 5 öneriyle karşınızdayız.
*OKUMALIK...
Futbolcu maaşları ne olacak? Dünya devi Barcelona ve ülkemizden Galatasaray dahil birçok kulüp hem futbolcu hem personel maaşlarında kesintiye gitti. Peki garanti sözleşmelerin yapıldığı yıldız oyuncular krizde nasıl tepki verecekler?
*İZLEMELİK...
*DENEMELİK...
*EĞLENCELİK...
*TAKİP ETMELİK...
Dünyada neler oluyor? Corona virüsle ilgili son dakika gelişmeleri FANATİK BLOG'da...