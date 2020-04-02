Fanatik'ten 'bugün yapılması gerekenler'de 5 öneri

Corona virüs, hepimizin hayatında çok ciddi değişikliklere neden oldu. Milyonlar artık evden çalışıyor ve dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. Evde ise günlük gelişmeleri takip etmek en önemli aktivite. Biz de Fanatik olarak evde yapabileceğiniz, hayatınızı az da olsa renklendirip rahatlayabileceğiniz 5 öneriyle karşınızdayız.

02 Nisan 2020, Perşembe 11:55 Son Güncelleme:
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Fanatik'ten 'bugün yapılması gerekenler'de 5 öneri

*OKUMALIK...

Futbolcu maaşları ne olacak? Dünya devi Barcelona ve ülkemizden Galatasaray dahil birçok kulüp hem futbolcu hem personel maaşlarında kesintiye gitti. Peki garanti sözleşmelerin yapıldığı yıldız oyuncular krizde nasıl tepki verecekler?

*İZLEMELİK...

FUTBOLCUNUN SÖZ HAKKI YOK!

*DENEMELİK...

YAPABİLİR MİSİN?

*EĞLENCELİK...

HAKEMLER EVDEN Mİ ÇALIŞACAK?

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