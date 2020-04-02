CANLI BLOG | 2 Nisan Corona virüs son dakika haberleri...

2 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA GELİŞMELERİ...

09.20 | Avustralya hükümeti çalışan ailelere destek olması amacıyla önümüzdeki altı ay boyunca çocuk bakım hizmeti ücretlerinin devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

09.00 | İsrail Sağlık Bakanı ve Eşi koronavirüs'e yakalandı.

08.30 | ABD son 24 saat içinde 26,885 yeni vaka ve 1,029 yeni ölüm bildirerek, ülke genelinde 215,429 vaka ve 5,068 ölümü doğruladı.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 910 bini geçerken; can kaybı 46 bin, iyileşenlerin sayısı da 193 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınında en fazla insanın hayatını kaybettiği İtalya'da bir günde 727 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 13 bin 155'e çıktı. Ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı 110 bin 574'e, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 847'ye yükseldi.

İspanya'daki can kaybı düne göre 864 artarak 9 bin 53'e, vaka sayısı 7 bin 719 artarak 102 bin 136'ya yükseldi. Taburcu edilenlerin sayısı da 3 bin 388 artarak 22 bin 647'ye çıktı.

En fazla Kovid-19 vakası görülen ABD'de ise virüs bulaşan kişi sayısı 200 bini aştı, ülke genelindeki can kaybı da 4 bin 516'ya ulaştı.