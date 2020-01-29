'EuroLeague Trivia Quiz' yeni soru setiyle basketbolseverleri imzalı forma kazanmaya davet ediyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Luigi Datome hakkında 6 soruyu doğru cevapla ve forma kazanma şansını elde et.

Bu sezon daha önce birçok yıldıza ilişkin soruları cevaplayan basketbolseverler, bu kez soruları doğru cevaplamaları halinde Luigi Datome'nin imzalı formasını kazanma şansını elde edecekler.