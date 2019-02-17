Elazığspor kampa girdi

Elazığspor, takımın yeni oyuncuları ile teknik heyetin kaynaşması adına Antalya’da kampa girdi.

Gençlerbirliği maçı sonrası takım içindeki kaynaşmanın arttırılması amacıyla Antalya’da yapılması planlanan mini kamp için bordo-beyazlı ekip, Antalya’ya gitti. Ligin 23. haftasında deplasmanda oynanacak olan Karabükspor maçı hazırlıklarını bordo-beyazlı ekip burada sürdürecek. Teknik Direktör Erhan Altın’ın isteğiyle Antalya’da yapılacak olan mini kamp sayesinde yeni transferlerin teknik heyetle kaynaşması hedefleniyor. Bu kapsamda Antalya’ya geçen bordo-beyazlı Kafile, konakladığı otele yerleşti. Hazırlıklarına cuma gününe kadar Antalya’da devam edecek olan Elazığspor, Karabük’e geçecek.

Teknik Direktör Erhan Altın’ın takdiriyle Elazığspor’un 30 kişilik Antalya kampı kadrosunda, Ahmet Sabri Fener, Ahmet Doğan, Emrah Gür, Ali Karataş, Nuh Naci Kırlankıçoğlu, Tufan Kelleci, Idrissa Diarra, Ahmet Burak Solakel, Serge Akakpo, Gökhan Akkan, Kadir Taşoğlu, Kadir Bekmezci, Abdülkadir Kayalı, Mustafa Eskihellaç, Cengizhan Akgün, Boubacar Traore, Dialo, Georgios Georgiadis, Lamine Diarra, Eren Çinkılınç, Onur Alsu, Muhammed İldız, Ömer Yıldız, Bekamenga, Abel Camara, Rüştü Hanlı, Emir Gökçe, Serdar Özbayraktar, Yiğitcan Erdoğan ve Murat Ceylan yer aldı.

İHA