EBA TV canlı izle! EBA tv nasıl ayarlanır? EBA Frekans ayarları...

Corona Virüs nedeniyle bir süre uzaktan eğitim yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen EBA ders programı öğrenciler ve velilerin erişimine açıldı. EBA ders programı içeriğine riayet ederek eğitimlerini alabilecek olan öğrenciler, lkokul ortaokul lise EBA ders programı ve EBA tekrar saatlerini sorguluyor. TRT tarafından gerçekleştirilecek olan yayınlar uydu üzerinden takip edilebileceği gibi eba.gov.tr aracılığıyla da izlenebilecek. Peki, EBA nasıl canlı izlenir. EBA Tv nasıl ayarlanır. Eba ders tekrar saatleri ne zaman başlıyor? İşte, EBA ders saatleriyle ilgili ayrıntılar.

EBA CANLI YAYIN İZLE

Hemen her kesimi tehdit eden Corona Virüsü nedeniyle ara verilen okullar, EBA uzaktan eğitim ekranı üzerinden derslere devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan EBA TV canlı yayın ekranı aracılığıyla okumakta oldukları sınıfın derslerini görebilecek olan öğrenciler, bakanlığın belirlediği saat dilimlerinde bilgisayar ya da televizyon başında olacak. EBA frekans bilgileri girilen televizyonlardan izlenebilecek olan EBA canlı yayını, internet ve bilgisayarı bulunan öğrenciler tarafından ise bilgisayar üzerinden takip edilebilecek. Televizyonlarında EBA canlı yayın kanalı olmayan öğrenciler ise uydu alıcısı ayarlarından kanal ekleme işlemini çok basit yollarla tamamlayabilecek.

3 farklı kanaldan yapılacak olan EBA TV canlı yayın programı, 3 HD (Yüksek Çözünürlüklü) ve 3 SD (Standart Çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 farklı kanaldan izlenebilecek. EBA TV İlkokul canlı yayını, EBA TV Ortaokul canlı yayını ve EBA TV Lise canlı yayını olmak üzere de uzaktan eğitim üç ayrı kanala bölünmüş olacak. Öğrenciler, yayın akışı ve ders programı bilgilerine EBA üzerinden ulaşabileceği gibi her akşam yayın sonunda da sonraki günün ders programı hakkında bilgi edinebilecek.

EBA canlı yayını eba.gov.tr üzerinden de takip edilebilecek. Ancak, sistemlerde oluşabilecek olası bir yoğunluğu önlemek için her sınıfın sistemden yararlanabileceği özel bir saat aralığı olacak. Örneğin 5.sınıf öğrencileri saat 09 ila 11 saatleri arasında sisteme girebilecekken, 7.sınıf öğrencileri 11 ila 13 arasında sistemde çevrimiçi olabilecek. Bu durum günlere göre değişkenlik gösterecek.

EBA canlı yayını TV üzerinden ise belirlenen frekanslar ve saat aralıklarında anlık olarak izlenebilecek.

EBA canlı yayını için frekans ayarı ve EBA.gov.tr girişi ile canlı yayın izleme sistemi hakkında detaylı bilgiler için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…

EBA öğrenci giriş ve şifre alma ekranı

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

TRT EBA TV uydu frekans bilgileri

Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapıyor. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başladı.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750



