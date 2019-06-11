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Dauphiné Kriteryumu'nun ikinci etabını Dylan Teuns kazandı

Dauphiné Kriteryumu'nun ikinci ayağı olan Mauriac - Craponne-sur-Arzon etabını, Bahrain Merida takımı adına yarışan Dylan Teuns kazanırken, Wanty - Gobert Cycling'den Guillaume Martin ikinci, Astana'dan Jakob Fuglsang ise 3. oldu. Teuns, aynı zamanda genel klasmanda da ilk sıraya yükseldi.

11 Haziran 2019, Salı 07:02 Son Güncelleme:
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Dauphiné Kriteryumu'nun ikinci etabını Dylan Teuns kazandı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

71. Dauphiné Kriteryumu'nda (Critérium du Dauphiné) ikinci gün, dün koşulan Mauriac - Craponne-sur-Arzon etabıyla geride kaldı. 180km'lik yarışı,    Bahrain Merida takımından Dylan Teuns, 4 saat, 12 dakika, 41 saniyede ilk sırada tamamlarken, Wanty - Gobert Cycling'den Guillaume Martin ikinci, Astana'dan Jakob Fuglsang ise 3. oldu.

Mauriac - Craponne-sur-Arzon etabının ilk 10'u:

1   Teuns Dylan         Bahrain Merida               4:12:41

2   Martin Guillaume   Wanty - Gobert Cycling Team      ,,

3   Fuglsang Jakob      Astana Pro Team               0:13

4   Pinot Thibaut      Groupama - FDJ               ,,

5   Woods Michael      EF Education First            ,,

6   Lutsenko Alexey      Astana Pro Team               ,,

7   Vakoč Petr         Deceuninck - Quick Step         ,,

8   Quintana Nairo      Movistar Team               ,,

9   Poels Wout         Team INEOS                  ,,

10   Yates Adam         Mitchelton-Scott            ,,

Etap derecelerinin tamamını görmek için tıklayın

Mauriac - Craponne-sur-Arzon etabının özet görüntüleri

Dylan Teuns, genel klasmanda da ilk sırada

İkinci etabın galibi Dylan Teuns, yarışın genel klasman sıralamasında da zirvenin yeni sahibi oldu. Belçikalı bisikletçi, yalnızca 3 saniye farkla 1. sırada yer alıyor.

Genel klasmanın ilk 5'i:

1   Teuns Dylan            Bahrain Merida               7:37:03

2   Martin Guillaume      Wanty - Gobert Cycling Team      0:03

3   Fuglsang Jakob         Astana Pro Team               0:20

4   Lutsenko Alexey         Astana Pro Team               0:21

5   Quintana Nairo         Movistar Team               0:24

Genel klasmanın tamamını görmek için tıklayın

Lider mayolar

Genel klasman mayosu: Dylan Teuns (Bahrain Merida)

Sprint (Puan mayosu): Alexey Lutsenko   (Astana)

Dağların kralı mayosu: Casper Pedersen (Sunweb)

En iyi genç mayosu: Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Takımlar sıralamasında ilk 5:

1   Astana Pro Team   22:53:57

2   EF Education First   0:31

3   Groupama - FDJ      ,,

4   Bahrain Merida      1:22

5   Movistar Team      1:36

3. etap: Le Puy-en-Velay › Riom  (177km)

Dauphiné Kriteyumu'nun 3. gününde bisikletçiler, 177 km'lik Le Puy-en-Velay - Riom etabında mücadele edecekler. Yarış, 11 Haziran Salı günü, Türkiye saatiyle 13.25'te başlayacak.

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