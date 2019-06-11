Dauphiné Kriteryumu'nun ikinci etabını Dylan Teuns kazandı
Dauphiné Kriteryumu'nun ikinci ayağı olan Mauriac - Craponne-sur-Arzon etabını, Bahrain Merida takımı adına yarışan Dylan Teuns kazanırken, Wanty - Gobert Cycling'den Guillaume Martin ikinci, Astana'dan Jakob Fuglsang ise 3. oldu. Teuns, aynı zamanda genel klasmanda da ilk sıraya yükseldi.
A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr
71. Dauphiné Kriteryumu'nda (Critérium du Dauphiné) ikinci gün, dün koşulan Mauriac - Craponne-sur-Arzon etabıyla geride kaldı. 180km'lik yarışı, Bahrain Merida takımından Dylan Teuns, 4 saat, 12 dakika, 41 saniyede ilk sırada tamamlarken, Wanty - Gobert Cycling'den Guillaume Martin ikinci, Astana'dan Jakob Fuglsang ise 3. oldu.
Mauriac - Craponne-sur-Arzon etabının ilk 10'u:
1 Teuns Dylan Bahrain Merida 4:12:41
2 Martin Guillaume Wanty - Gobert Cycling Team ,,
3 Fuglsang Jakob Astana Pro Team 0:13
4 Pinot Thibaut Groupama - FDJ ,,
5 Woods Michael EF Education First ,,
6 Lutsenko Alexey Astana Pro Team ,,
7 Vakoč Petr Deceuninck - Quick Step ,,
8 Quintana Nairo Movistar Team ,,
9 Poels Wout Team INEOS ,,
10 Yates Adam Mitchelton-Scott ,,
Etap derecelerinin tamamını görmek için tıklayın
Mauriac - Craponne-sur-Arzon etabının özet görüntüleri
Dylan Teuns, genel klasmanda da ilk sırada
İkinci etabın galibi Dylan Teuns, yarışın genel klasman sıralamasında da zirvenin yeni sahibi oldu. Belçikalı bisikletçi, yalnızca 3 saniye farkla 1. sırada yer alıyor.
Genel klasmanın ilk 5'i:
1 Teuns Dylan Bahrain Merida 7:37:03
2 Martin Guillaume Wanty - Gobert Cycling Team 0:03
3 Fuglsang Jakob Astana Pro Team 0:20
4 Lutsenko Alexey Astana Pro Team 0:21
5 Quintana Nairo Movistar Team 0:24
Genel klasmanın tamamını görmek için tıklayın
Lider mayolar
Genel klasman mayosu: Dylan Teuns (Bahrain Merida)
Sprint (Puan mayosu): Alexey Lutsenko (Astana)
Dağların kralı mayosu: Casper Pedersen (Sunweb)
En iyi genç mayosu: Wout van Aert (Jumbo-Visma)
Takımlar sıralamasında ilk 5:
1 Astana Pro Team 22:53:57
2 EF Education First 0:31
3 Groupama - FDJ ,,
4 Bahrain Merida 1:22
5 Movistar Team 1:36
3. etap: Le Puy-en-Velay › Riom (177km)
Dauphiné Kriteyumu'nun 3. gününde bisikletçiler, 177 km'lik Le Puy-en-Velay - Riom etabında mücadele edecekler. Yarış, 11 Haziran Salı günü, Türkiye saatiyle 13.25'te başlayacak.