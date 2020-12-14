Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor, tur için kozlarını paylaşacak. Ecel derleri döktüğü maçta Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Rizespor, çıkışını sürdürüp Eskişehirspor engelini de aşmanın peşinde olacak. Ligde zor günler geçiren Es-Es ise, zorlu deplasmanda tur biletini kapmanın ve moral depolamanın hesaplarını yapıyor.

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

15 Aralık Salı günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 15.00'te başlayacak. Hakan Ceylan'ın düdük çalacağı 90 dakika A Spor'dan izleyici ile buluşacak. Maçın canlı skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

Çaykur Rizespor 5. tura nasıl geldi?

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. turdan dahil olan Çaykur Rizespor, Uşakspor'u 6-0'la geçerek 5. tura yükselmeyi başardı.

Eskişehirspor 5. tura nasıl geldi?

Kupaya 3. turdan katılan Eskişehirspor ise, Cizrespor'u 3-2, Kastamonuspor'u 2-0 mağlup ederek 5. tura adını yazdırdı.