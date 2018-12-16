Boluspor - Altınordu maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1'inci Lig’de Boluspor sahasında karşılaştığı Altınordu’yla 1-1 berabere kaldı.
10’uncu dakikada ceza sahası içinde Akabueze’nin düzgün şutunu kaleci güçlükle kornere çıkardı.
22’nci dakikada Guido Koçer, ceza sahası içine gönderilen hava topunu kaptı. Koçer’in şutu üst direkten geri döndü.
29’uncu dakikada ceza sahası içine gönderilen ortada topa yükselen Sefa Yılmaz’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
32’nci dakikada Mutlu’nun ceza sahası içine açtığı ortada topa yükselen Akabueze’nin şutu direkten döndü. Dönen topu kapan Akabueze, ikinci pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-1.
75’inci dakikada Özgür Can Özcan’ın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Onur Özütoprak (xxx), Mehmet Şahan Yılmaz (xxx), Mehmet Ali Akkor (xxx)
BOLUSPOR: Gökhan (xxx) - Hayrullah (xxx), Dimov (xx), Diarra (xxx), Mutlu (xx), İshak (xx)(Dk. 41 Bilal Sebaihi xx), Umut (xx) (Dk. 61 Yusuf Emre xx), Akabueze (xxx), İsmail Haktan (xx), Guido (xxx), Özgür Can (xx) (Dk. 83 Batuhan x)
ALTINORDU: Erce (xxx) - Hasan (xx), Recep (xxx), Yusuf (xx), Kerim (xxx), Berkay (xx), A. Koç (xx) (Dk. 61 Atakan xx), Mert (xx), Alican (xx) (Dk. 46 David Kılınç xx), Murat Uçar (xx) (Dk. 88 Enes), Sefa (xxx)
GOLLER: Dk. 32 Akabueze (Boluspor) - Dk. 29 Sefa Yılmaz (Altınordu)
SARI KARTLAR: İshak (Boluspor) - Murat Uçar (Altınordu)