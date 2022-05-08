Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe 'yi konuk edecek olan Beşiktaş , sezonun son derbisinde taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Fenerbahçe ise siyah-beyazlılar karşısında galibiyet alıp, lig ikinciliği konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Şu an için Avrupa kupalarına katılma hedefinden biraz uzak olan siyah beyazlılar, kalan 3 maçını kazanıp Alanyaspor ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Ligi ilk dörtte bitirmesi halinde Avrupa biletini alacak olan Kara Kartallar için bir diğer ihtimal de, Trabzonspor 'un kupayı alması ve kendisinin de ligi beşinci sırada bitirmesi olacak. Ezeli rekabete bu sebepler de eklendiğinde, Beşiktaş'ın kafasında kazanmaktan başka bir seçenek yer almıyor. Teknik direktör İsmail Kartal ile çıkış yakalayan ve 11 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Fenerbahçe, son 7 maçından galip geldi. Beşiktaş derbisini kazanarak hem serisini devam ettirmek isteyen hem de lig ikinciliğindeki yerini korumak isteyen sarı-lacivertliler, hazırlıklarını bu yönde sürdürdü.

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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, E. İlkhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Yedekler: Emre, Nkoudou, Oğuzhan, Can, Atiba, Pjanic, Necip, Kerem, Güven, Teixeira

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

Yedekler: Berke, Ertuğrul, Sosa, Berisha, Valencia, Osayi, Çağtay, Emir, Yusuf, Burak

Ghezzal, derbide kilit rol üstlenecek

Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal, bu akşamki derbide kilit rol üstlenecek. Başarılı kanat oyuncusu, 3-4-3 sisteminin en önünde hem Michy Batshuayi’ye pozisyon hazırlayıp hem de kendine fırsat yaratarak skor üretmeye çalışacak. Özellikle savunma hattında birçok eksiği bulunan Sarı-Lacivertiler karşısında maçın başından sonuna kadar etkin bir rol oynamayı deneyecek olan Ghezzal, sık sık ceza alanı dışından yapacağı vuruşlarla konuk ekibin filelerini havalandırmaya çalışacak. Valentin Rosier’in yokluğunda hem sağ koridorda hem de iç hatta üzerine daha fazla yük düşecek olan başarılı futbolcu, görevini en iyi şekilde yapıp Kara Kartal’a zaferi getiren isimlerden biri olmaya çalışacak.

Kara Kartal kaybetmiyor

Bugün karşı karşıya gelecek iki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş, mağlubiyet almadan tamamladı. Geçen sezon ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan derbide Beşiktaş, rakibini Aboubakar (2), Necip Uysal ve N’Sakala’nın golleriyle 4-3 yendi. Siyah-Beyazlı takım, bu sonuçla 18 yıl sonra Kadıköy’den galibiyetle dönmeyi başardı. Geçen sezonun ikinci yarısında Vodafone Park’ta oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Josef de Souza görev başına

Siyah-Beyazlılar’ın bu sezon Fenerbahçe’yle oynadığı derbide ön plana çıkan Josef de Souza olmuştu. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 2-2 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş’ın gollerinin ikisini de Josef De Souza atmıştı. Josef, kart cezasını atlatması sonrasında bugün sahada olacak.

İlk 11’den 3 eksik var

Beşiktaş’ta Fenerbahçe maçının öncesinde defans hattında önemli eksikler bulunuyor. Valerien Ismael’in 3’lü sisteminde en önemli oyunculardan ikisi olan Rosier kart cezalısı, Vida ise hem sakat hem de babasının rahatsızlığından dolayı ülkesine gittiği için derbide yer alamayacak. Montero kart cezalısı olduğu için karşılaşmada forma giyemeyecek 3. futbolcu olurken, Gökhan Töre ve Mehmet Topal da sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmeyecek. Beşiktaş için sevindirici haber ise Can Bozdoğan’dan geldi ve genç futbolcu, görev alabilecek durumda.

Derbide tam 6 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarılacivertli ekipte; Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler sakatlıkları sebebiyle, Serdar Aziz ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Ceza sınırında 4 oyuncu

Kanarya'da 4 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı- Lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ile Filip Novak, Beşiktaş maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek ligin 37. haftasındaki Fatih Karagümrük mücadelesinde görev alamayacak.

Seriye devam etmek istiyorlar

Teknik direktör İsmail Kartal ile çıkış yakalayan ve 11 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Fenerbahçe, son 7 maçında galip geldi. Beşiktaş derbisini kazanarak hem serisini devam ettirmek isteyen hem de lig ikinciliğindeki yerini korumak isteyen Sarı-Lacivertliler, hazırlıklarını bu yönde sürdürdü.

Fenerbahçe'de tam 6 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarılacivertli ekipte; Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler sakatlıkları sebebiyle, Serdar Aziz ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Gözler Serdar Dursun'da

Çıktığı son 4 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırıp, 1 asist yapan Serdar Dursun, bu süreçte takımının attığı 13 golün 6'sına direkt katkı verdi. Yıldız golcü, aynı zamanda krallık yarışında da iddiasını sürdürüyor. Sezon başında takıma katılan 30 yaşındaki santrfor, Beşiktaş derbisinde de atacağı gol ve gollerle takımına katkı yapmak istiyor. 30 lig maçında 14 gol atan Serdar, krallık yarışında Kasımpaşalı Umut Bozok'un 2 gol gerisinde yer alıyor.