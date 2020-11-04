Beşiktaş Kulübü'nün 7 Kasım 2020 Cumartesi günü yapmayı planladığı 2020 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, kulüp personelinde koronavirüse rastlanması nedeniyle ertelendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün, 7 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de Vodafone Park'ta gerçekleştirmeyi planladığı 2020 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, kulüp personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 PCR testlerinde pozitif vakalara rastlanılması sebebiyle alınan önlemler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir."